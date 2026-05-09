דדי שמחי מצטרף לפוליטיקה: “אני יודע לעשות סדר”

תא״ל במיל׳ דדי שמחי, לשעבר נציב כבאות ראשי ואביו של גיא שמחי ז״ל שנפל בקרב ברעים ב־7 באוקטובר, הודיע כי יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. כל הפרטים

תת־אלוף במיל׳ דדי שמחי הודיע היום כי בכוונתו להיכנס לחיים הפוליטיים ולהתמודד בבחירות הקרובות לכנסת.

במהלך אירוע “שבתרבות” שנערך בבית “יד לבנים” ברחובות, אמר שמחי בריאיון לליאת רגב כי החליט להשתלב במערכת הציבורית.

“צריך לעשות סדר במדינה, ואני אחד עם קבלות שיודע לעשות סדר”, הצהיר.

שמחי הבהיר כי אינו מתכוון להתמודד בפריימריז של הליכוד, אך ציין כי הוא מקבל פניות מגורמים פוליטיים שונים להצטרף לשורותיהם.

לדבריו, המפלגה שאליה יצטרף, או לחלופין מפלגה שיקים בעצמו, תקבל את הכרעת העם ולא תחרים את מי שייבחר לראשות הממשלה, כל עוד תוקם ממשלה ציונית.

שמחי, בן 61, החל את דרכו הצבאית בחטיבת גולני ובהמשך מילא שורה של תפקידים בכירים בצה״ל, בהם קצין אג״ם של אוגדת עזה, ראש מטה פיקוד העורף ונספח צה״ל בסין. לאחר שחרורו מצה״ל שימש כנציב כבאות והצלה ראשי.

ב־7 באוקטובר איבד שמחי את בנו, גיא שמחי ז״ל, שהיה במסיבת הנובה. עם תחילת מתקפת הטרור נסע גיא לקיבוץ רעים, שם נלחם במחבלים בידיים חשופות והציל כ־30 מחבריו לפני שנפל בקרב.