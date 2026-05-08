סגירת מעגל: חיל האוויר השמיד את המשגר ממנו בוצע הירי לצפון

דובר צה"ל מעדכן כי כלי טיס של חיל האוויר תקף והשמיד את המשגר ממנו שיגר ארגון הטרור חיזבאללה רקטות לעבר יישובי הצפון מוקדם יותר היום • התקיפה בוצעה דקות ספורות לאחר זיהוי מקור הירי בדרום לבנון

כוחות הביטחון סגרו מעגל מהיר: חיל האוויר תקף לפני זמן קצר את המשגר ממנו ביצע ארגון הטרור חיזבאללה ירי רקטי לעבר יישובי הצפון. על פי הודעת דובר צה"ל, התקיפה בוצעה מיד לאחר שזוהו השיגורים, כחלק מהפעילות המבצעית השוטפת לסיכול איומים והשמדת תשתיות טרור במרחב דרום לבנון.

צילום: דובר צה"ל

בצה"ל מציינים כי הזיהוי המהיר והתקיפה המדויקת התאפשרו הודות לשילוב יכולות מודיעיניות ומבצעיות של פיקוד הצפון וחיל האוויר. המשגר שהושמד שימש את מחבלי חיזבאללה לביצוע ירי לעבר ריכוזי אוכלוסייה בשעות האחרונות, והתקיפה מנעה ניסיונות שיגור נוספים מאותו המרחב.





במהלך השעות האחרונות נשמעו אזעקות במספר יישובים בצפון הארץ בעקבות המטחים ששוגרו מלבנון. צה"ל ממשיך להשיב אש לעבר מקורות הירי ולתקוף מטרות צבאיות של הארגון לאורך הגבול, תוך שמירה על דריכות גבוהה בכל הגזרות.