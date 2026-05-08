סגירת מעגל: חיל האוויר השמיד את המשגר ממנו בוצע הירי לצפון

כוחות הביטחון סגרו מעגל מהיר: חיל האוויר תקף לפני זמן קצר את המשגר ממנו ביצע ארגון הטרור חיזבאללה ירי רקטי לעבר יישובי הצפון. על פי הודעת דובר צה"ל, התקיפה בוצעה מיד לאחר שזוהו השיגורים, כחלק מהפעילות המבצעית השוטפת לסיכול איומים והשמדת תשתיות טרור במרחב דרום לבנון.
בצה"ל מציינים כי הזיהוי המהיר והתקיפה המדויקת התאפשרו הודות לשילוב יכולות מודיעיניות ומבצעיות של פיקוד הצפון וחיל האוויר. המשגר שהושמד שימש את מחבלי חיזבאללה לביצוע ירי לעבר ריכוזי אוכלוסייה בשעות האחרונות, והתקיפה מנעה ניסיונות שיגור נוספים מאותו המרחב.
במהלך השעות האחרונות נשמעו אזעקות במספר יישובים בצפון הארץ בעקבות המטחים ששוגרו מלבנון. צה"ל ממשיך להשיב אש לעבר מקורות הירי ולתקוף מטרות צבאיות של הארגון לאורך הגבול, תוך שמירה על דריכות גבוהה בכל הגזרות.
