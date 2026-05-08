רוביו על המגעים להסכם: "מצפים להצעה רצינית מאיראן עוד היום"

מרקו רוביו מבהיר: "אין לחץ על אוקראינה לוותר על שטחים"

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, התייחס למגעים הדיפלומטיים מול טהרן והבהיר כי וושינגטון ממתינה לתשובה רשמית שעשויה להגיע בשעות הקרובות: "אני באמת מקווה שמדובר בהצעה רצינית"

מזכיר המדינה צייץ היום (שישי) כי ארה"ב נמצאת בעמדת המתנה דרוכה לקראת התגובה האיראנית. "אנחנו מצפים לתגובה מאיראן היום מתישהו. עדיין לא קיבלנו אותה", אמר רוביו והדגיש כי המבחן המרכזי יהיה בתוכן ההצעה וברמת הרצינות שתפגין טהרן בשולחן המשא ומתן.

רוביו קשר בדבריו בין המתיחות הביטחונית לבין הצורך בבחינה מחודשת של היערכות הכוחות האמריקניים בנאט"ו. הוא הסביר כי בעבר נוכחות ארה"ב באירופה נועדה לאפשר ניוד כוחות לגזרות אחרות בעת הצורך, אך כיום המצב השתנה: "זו בעיה שצריך לבחון. חלק מהכוחות שאנו מציבים באירופה כבר לא ניתנים להפניה למצבים אחרים כפי שהיה בעבר".

בהתייחסו למצב בלבנון, הטיל מזכיר המדינה את האחריות המלאה להסלמה על ארגון הטרור השיעי. "הסיבה שלבנון מתמודדת עם הפצצות היא בגלל חיזבאללה – הוא זה שכופה זאת עליהם", הבהיר רוביו. הוא הוסיף כי התקיפות שבוצעו ביום חמישי היו פעולות ממוקדות שנפרדו ממבצע "זעם אפי" (Epic Fury) המתנהל באזור.



כאמור, מוקדם יותר היום איראן שיגרה 3 טילים בליסטיים ו-3 כטב"מים לאיחוד האמירויות, שלושה אנשים נפצעו בינוני.





נזכיר כי אמש, מטה חאתם אל-אנביא, מפקדת החירום של איראן, מסר כי "הכוחות האיראניים הגיבו (להפרת הפסקת האש, לטענתם) על-ידי תקיפת ספינות חיל הים האמריקני - וגרם להן אבדות כבדות".