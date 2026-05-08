לחץ על נתניהו לשריין את עיתונאי ערוץ 14: "הוא סמל"

גורמים בליכוד לוחצים על ראש הממשלה בנימין נתניהו, לשריין את עיתונאי ערוץ 14 במפלגה: "הוא סמל"

במפלגת הליכוד כבר נערכים לאפשרות של בחירות, והשמות המיועדים לשיריונים מתחילים לצוף. על פי דיווחה של הפרשנית אנה ברסקי בעיתון "מעריב", שורה של גורמים בתוך התנועה פנו לראש הממשלה בנימין נתניהו בהצעה מפתיעה: לשריין את איש התקשורת והפרשן יעקב ברדוגו ברשימת הליכוד לכנסת.

ההערכה בליכוד היא כי במידה ונתניהו יחליט להשתמש בסמכותו לבקש מקומות משוריינים עבור "שחקני חיזוק" חיצוניים, וברדוגו אכן יביע עניין במהלך – הדרך לשריון תהיה קצרה מאוד.

מתיק התקשורת לתיק המשפטים

זוהי אינה הפעם הראשונה ששמו של ברדוגו עולה בהקשר פוליטי. על פי גורמים המעורים בפרטים, בעבר כבר הוצע לברדוגו לקבל לידיו את תיק התקשורת, הצעה שלא יצאה בסופו של דבר אל הפועל.

עם זאת, נראה כי ברדוגו עצמו מכוון למקום אחר לגמרי. מקורביו מציינים כי אם יחליט לעזוב את עמדת הפרשן ולחצות את הקווים אל תוך המערכת הפוליטית, היעד המרכזי שלו יהיה תיק המשפטים – תפקיד שבו יוכל להוביל את הרפורמות שאותן הוא מקדם בקולו מעל גלי האתר ובמסכי הטלוויזיה מזה שנים.

"משקל נגד לבטחוניסטים"

בליכוד רואים בברדוגו הרבה יותר מעוד פנים מוכרות. תומכיו במפלגה מציגים אותו כמועמד מסוג אחר: שחקן פוליטי מיומן שמכיר את "הבייס" הליכודי לעומק ויודע לדבר בשפתו. לטענתם, הוא יכול להוסיף קולות למפלגה ולהמריץ את השטח.

מעבר לכך, בסביבת הליכוד רואים בברדוגו "משקל נגד" איכותי לדמויות הביטחוניות והציבוריות הבכירות שעזבו את מחנה הימין או הצטרפו למפלגות היריבות (כדוגמת גדי איזנקוט או נפתלי בנט). לשיטתם, היכולת הרטורית של ברדוגו והבנתו הפוליטית הופכות אותו לנכס אסטרטגי במערכת בחירות.