יריב לוין משגר עקיצה ליצחק עמית: "זכות גדולה"

שר המשפטים יריב לוין, השתתף היום (חמישי) בטקס פרידה ממנהל בתי הדין הרבניים היוצא, הזכיר את הרבניים הראשיים ונשיאי בתי הדין ושיגר עקיצה מכוונת לנשיא העליון יצחק עמית: "אני יכול לומר שלעבוד עם נשיאים שנבחרו כדין זו זכות גדולה".

נזכיר כי בימים האחרונים, השר לוין נמצא בעיצומה של סערה, לאחר ראיון תוקפני באולפן ווינט, בו הבהיר כי למרות הלחצים והעיכובים, הוא אינו מתכוון לסגת מהתוכניות לשינוי מערכת המשפט. לוין, שמתאר את המצב הנוכחי כ"דיקטטורה שיפוטית", מציב אולטימטום ברור לגבי עתיד המינויים בבית המשפט העליון.

לוין תקף בחריפות את התנהלות שופטי העליון והאופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים, כשהוא מבהיר שלא יתפשר על זהות השופטים שייכנסו לערכאה העליונה. "הימים של האיקסים והווטו נגמרו", הצהיר לוין. "מי שחושב שאני ארמה את הציבור ואני אגיע עם שופטי העליון לאיזה הסכם… ואני אספר לציבור שמיניתי שופטים שמרנים ושופטים אחרים וכולם בסוף אותו דבר – אני לא משחק את המשחק הזה".