אחמד טיבי כינה את בן גביר "פסיכופט" וחטף

יו"ר הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית, דרש מחבר הכנסת אחמד טיבי לחזור בו מההאשמות הקשות נגד השר בן גביר

בלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל פנו היום (חמישי) לחבר הכנסת אחמד טיבי בדרישה שיחזור בו מהתבטאויותיו נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, זאת לאחר שכינה אותו בריאיון "פסיכופת" וטען כי משפחתו "צריכה פסיכיאטר דחוף".

נזכיר כי דבריו של טיבי בראיון ברדיו 103fm, נאמרו בעקבות מסיבת יום ההולדת ה-50 לשר בן גביר, במהלכה הוענקה לשר עוגה עם חבל תלייה והכיתוב "חלומות מתגשמים".

במהלך השידור אמר טיבי: "אני נאלץ להשתמש בפונקציה הנוספת שלי כרופא למרות שהמקרה הזה לא בהתמחות שלי. המשפחה הזאת צריכה פסיכיאטר דחוף. מדובר בשני פסיכופתיים".

כעת כאמור יו"ר הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית, ד"ר יוסי ולפיש, שלח לטיבי מכתב ובו הזכיר את כללי האתיקה החלים על רופאים בעת התבטאויות פומביות.

במכתב נכתב כי "רופא לא יאבחן אדם דרך אמצעי התקשורת או המדיה החברתית", וכי על טיבי "לחזור בו מההתבטאויות ולגלות שיקול דעת ואיפוק בעתיד". בהסתדרות הרפואית ציינו כי כבר בשנת 2022 אומץ נייר עמדה האוסר על רופאים לפרסם אבחנות פסיכיאטריות על אישי ציבור ללא בדיקה רפואית מקצועית ומלאה.

מלשכתו של אחמד טיבי נמסר בתגובה כי ועדת האתיקה "בחרה לשתוק מול הפרות חמורות של אתיקה רפואית. עוד נמסר כי "אם ועדת האתיקה מתעלמת מהפרות ממשיות של אתיקה רפואית ועוסקת רק בכך - היא מעידה על עצמה. מוסר כפול אינו מוסר".