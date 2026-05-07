במגזר ספדו לרב אריה שטרן

במגזר ומחוצה לו סופדים לרבה של ירושלים, הרב אריה שטרן זצ"ל שהלך הלילה לעולמו בגיל 81.

סגן ראש הממשלה והשר לשירותי דת יריב לוין ספד: "עולם הרבנות איבד היום את אחד מעמודי התווך שלו. הרב שטרן היה דמות של אחדות, מנהיג רוחני שהשכיל לחבר בין כל חלקי העם מתוך אהבה אמיתית ומחויבות ללא פשרות להלכה ולמסורת ישראל.

חסרונו יורגש בכל בית בישראל ובפרט בסמטאותיה של ירושלים שכה אהב. אני שולח תנחומים מעומק לבי למשפחתו ולתלמידיו הרבים".

הרב אברהם סתיו פרסם סיפור אישי: "כשלמדתי אצל הרב אריה שטרן בישיבת 'אורות שאול' התקשיתי להתרגל לכך שתלמיד חכם בסדר גודל כזה, מראשי מכון 'הלכה ברורה', מכתת את רגליו לפתח תקווה כדי להעביר לחבורה של בחורים צעירים שיעורים בבבא קמא. עם הזמן למדתי שזה מה שאפיין אותו. הנכונות להיפגש עם כל אדם, בכל מקום, וללמד תורה".

ראש ישיבת אורות שאול, הרב יובל שרלו ספד: "הרב שטרן היה שילוב נדיר של תלמיד חכם גדול, שמרן, עם אנושיות פשוטה וענווה. אחרי רצח שירה בנקי במצעד הגאווה בירושלים, הגיע לעצרת ב'בית הפתוח', ובנאומו לא היסס לומר שהוא עצמו מתנגד לקיום מצעדים שיש בהם חוסר צניעות.

אני זוכר שהסביר לנו, אחרי שתקפו אותו על כך, שבתור רב העיר זה תפקידו: ללכת לכל מקום שבו צריכים אותו וללמד תורה. והוא אכן לימד תורה, בכל מקום, בחיוך ובעיניים שוחקות וענווה. אבד חסיד מן הארץ. מי יתן לנו תמורתו."