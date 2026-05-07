פרשת השבוע שלי עם יה-יה אביה: היכולת לשמט

בכל שבוע יוצאת כוכבת הילדים אביה הרנוי (יהיה אביה) למסע מרתק בעקבות פרשת השבוע, מספרת את סיפור הפרשה בשפה שילדים מבינים ואוהבים – ומארחת דמויות מרכזיות מהפרשה, שמופיעות בהפתעה ומוסיפות עניין והומור.

התוכנית משלבת תוכן תורני עמוק עם סיפור, משחקים ודמויות צבעוניות, כדי שהילדים יתחברו לעולם התורה, דרך סיפור מרתק, ערכים, ודמויות מהמקרא.

פרשת השבוע שלי – פרשת בהר-בחוקותי

פרשת השבוע עם אביה - פרשת בהר ובחוקותי (אולפן סרוגים)

1. מצוות השמיטה

בפרשת "בהר" אנו למדים על השמיטה - פעם ב-7 שנים על החקלאים בארץ ישראל להפסיק את עבודת האדמה (חרישה, זריעה, קטיף וכו') ולתת לאדמה לנוח, בדומה ליום השבת.

2. האמונה והברכה

עולה השאלה: מה יאכלו החקלאים ומשפחותיהם אם לא יעבדו את האדמה? כאן נכנסת פרשת "בחקתי", שבה הקב"ה מבטיח ברכה עצומה למי ששומר את חוקיו: בשנה השישית האדמה תניב יבול כפול ומכופל, שיספיק לשנה השביעית ואף לשנה השמינית.

3. המסר לחיים: היכולת "לשמוט"

מושג השמיטה מתקרב לעולמם של הילדים כשמסבירים שהמילה שמיטה מגיעה מהשורש ש.מ.ט – לעזוב או לוותר.

הוויתור ככוח: לפעמים אנחנו נאחזים במשהו (כמו תור במשחק או טוש ספציפי) ולא רוצים לוותר.

התוצאה: למרות שבהתחלה ויתור עשוי להרגיש כמו הפסד, הוא מביא איתו שלווה, חברות טובה וברכה גדולה יותר מאשר הניצחון במשחק עצמו.