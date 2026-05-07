"שטף דם בפנים": כתב אישום נגד תושב פדואל שתקף נזירה

כתב אישום הוגש נגד יונה שרייבר, תושב פדואל, שתקף נזירה נוצרייה סמוך לקבר דוד בירושלים. מכתב האישום עולה כי הוא גרם לה לשטף דם בפנים וסימני חבלה ברגלה

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית משפט השלום בעיר, כתב אישום נגד יונה שרייבר (36) מפדואל, בגין תקיפת נזירה נוצרייה סמוך לקבר דוד בירושלים. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים, שרייבר הבחין במתלוננת כשהיא לבושה בבגדי נזירה נוצרייה, ובשל כך גמלה בליבו ההחלטה לתקוף אותה. לפי האישום, הוא רץ לעברה, דחף אותה בעוצמה וגרם לנפילתה ארצה. לאחר מכן, בעוד המתלוננת שכובה על הקרקע, שב שרייבר ובעט בה בחוזקה.

עוד עולה מכתב האישום כי אדם שנכח במקום ניסה למנוע משרייבר להמשיך בתקיפה, אולם שרייבר תקף גם אותו באגרופים ובעיטות. כתוצאה מהתקיפה נגרמו למתלוננת שטף דם בפנים וסימני חבלה ברגלה.

החקירה נוהלה על ידי שוטרי מרחב דוד במחוז ירושלים במשטרה. לשרייבר יוחסו עבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש ממניע עוינות כלפי ציבור מחמת דת, וכן תקיפה סתם.