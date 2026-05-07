ניצחון מוחץ לשרה נתניהו: תפוצה במאה אלף שקלים

ש שנים לאחר תחילת המשפט, רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, זכתה בתביעה שהגישה נגד העובדת לשעבר סילבי גנסיה בגין לשון הרע ופגיעה בפרטיות, ובית המשפט פסק לטובתה פיצוי בסך 100 אלף ש"ח, כך דיווח היום (חמישי) מוטי קסטל.

כזכור, בחודש ינואר השנה, בית המשפט כבר פסק לטובתה של נתניהו וחייב את גנסיה בסכום דומה - אלא שמספר שבועות לאחר מכן השופט רונן אילן החליט לבטל את גזר הדין, משום שהסיכומים מטעם גנסיה לא הוגשו במועד, ולכן ניתן פסק דין על בסיס החלטה דיונית-טכנית, מבלי שנקבעו ממצאים לגוף התביעה.

עורך דינה של גנסיה, עו"ד אופיר שמשון, פנה לבית המשפט בבקשה לבטל את פסק הדין. הוא הסביר כי האיחור בהגשת הסיכומים נבע משירות מילואים וכן מנסיבות רפואיות.

השופט אילן רונן מתח ביקורת חריפה על עו"ד שמשון, שב וקבע את פסק הדין, והחליט כי נתניהו תפוצה, זאת בעקבות מה שתיאר כזלזול מתמשך במשך חודשים והתעלמות מהחלטות בית המשפט ללא הסבר או נימוק מספק. בנוסף, נקבע כי עו"ד שמשון ישלם הוצאות אישיות בסך 20,000 ש"ח.