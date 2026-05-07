צפו: נועם בתן שר "מישל" בחזרה הרשמית על בימת האירוויזיון

אחרי חזרה שנייה ומוצלחת של המשלחת הישראלית, הפקת האירוויזיון מפרסמת קטע ראשון של 30 שניות מהחזרה של נועם בתן כשהוא מבצע את הנאמבר הישראלי. צפו בהצצה

יהלום גדול ובמה נוצצת: כך נראות 30 השניות ששחררה הפקת האירוויזיון מתוך החזרות לקראת חצי הגמר שבו תשתתף ישראל בשבוע הבא.

נועם פותח את השיר "מישל", כשהוא ניצב בתוך היהלום הגדול, כאשר האביזר המרשים מסתובב על צירו, מול התאורה והמצלמות, ובסופו של דבר נפתח בצורת פרח שממנו יוצא הזמר.

הביצוע נפתח כשנועם והרקדנית, שגילמה את מישל גם בקליפ, ליהיא פרויד, נמצאים בתוך היהלום עצמו ואז הם יוצאים יחד אל קדמת הבימה ומצטרפים לשאר הרקדניות – עדן זינו, דניאל בן אברהם, יסמין חכמון וג׳ניה גפונוב - במעבר כוריאוגרפי עוצמתי ומרהיב.

בהמשך הביצוע בחזרה – נועם והרקדניות מבצעים הליכה לאורך הקטווק לעבר הקהל, מה שהעצים את האנרגיה באולם החזרות וגרם להתלהבות ומחיאות כפיים מצד הנוכחים וצוות ההפקה המקומי.



