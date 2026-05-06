עולם התורה באבל: הלך לעולמו הרב אריה שטרן

ירושלים מתעטפת באבל: הרב אריה שטרן זצ"ל, מי שכיהן כרבה הראשי האשכנזי של העיר נפטר אמש (רביעי והוא בן 81. פטירתו מסמנת את לכתו של אחד הרבנים האהובים והמוערכים ביותר במגזר הדתי-לאומי, דמות ששילבה למדנות ישיבתית עמוקה עם מאור פנים נדיר וגישה מקרבת לכל אדם.

הרב שטרן צמח בערוגות ישיבת "מרכז הרב" והיה לאחד התלמידים הקרובים ביותר לרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל. הוא לא הסתגר בדל"ת אמות של הלכה בלבד; כציוני נלהב, שירת כלוחם בחטיבת הצנחנים במילואים ולחם במלחמות ששת הימים ויום הכיפורים – דמות של תלמיד חכם שנושא בעול עם הציבור הלכה למעשה.

גולת הכותרת של פועלו התורני הייתה הקמת מכון "הלכה ברורה", מפעל אדירים שנועד להנגיש את פסקי ההלכה לצד סוגיות הגמרא. הרב הקדיש עשורים מחייו לעריכת המפעל הזה, שהפך לנכס צאן ברזל בכל בית מדרש. במקביל, העמיד אלפי תלמידים בישיבות "מרכז הרב", "הכותל" ו"אור עציון", כשהוא מחנך דורות של רבנים לשילוב בין תורה למציאות המודרנית.

כשנבחר לרבה של ירושלים, הבטיח הרב שטרן להיות "הרב של כולם", ועמד במילתו. בתקופתו עברה הרבנות הירושלמית מהפכה של שקיפות ומאור פנים. הוא הצליח להצעיד את מערך הכשרות קדימה כך שגם הציבור החרדי החל לסמוך על ה"מהדרין" של העיר, ובמקביל פתח דלתות לציבור החילוני והקים פורומים להידברות.

מעבר לתפקידיו הרשמיים, הרב שטרן ייזכר בזכות הרגישות האנושית יוצאת הדופן שלו. הוא לא חשש לעסוק בסוגיות בוערות – ממעמד האישה בהלכה ועד לקירוב נוער הגבעות – תמיד מתוך עמדה מחבקת ולא שיפוטית. לכתו מותירה חלל עמוק בעיר שאותה אהב ועל קדושתה שמר במסירות נפש.

יהי זכרו ברוך.