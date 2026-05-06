עסקה או השמדה: הנשיא טראמפ מציב דד ליין אחרון לאיראן

הנשיא טראמפ ממשיך השיחות עם טהראן מאחורי הקלעים, ובשיחה עם התקשורת חשף כי הוא הציב דד ליין סופי לאיראנים להסכים לעסקה, או שיחד את הלחימה במכת מחץ עוצמתית

בעוד שמתוך איראנים בוקעים קולות שונים בקשר לסיכויים להגיע לעסקה עם ארצות הברית בתנאים שהנשיא מציב, טראמפ הודיע כי קבע דד ליין חד והבהיר לאיראנים, או שיסכימו לעסקה או שהלחימה תתחדש במכת פתיחה עצימה.

בשיחה שניהל טראמפ לפני דקות עם מקורביו בתקשורת האמריקאית, הסביר הנשיא כי הציב לאיראנים דד ליין חד, ושהפעם לא יסבול משיכות וגרירות: "אמרתי להם שיש להם שבוע, שבוע להסכים לעסקה, או שהמחיר יהיה גבוה" צוטט הנשיא טראמפ ברשת פוקס ניוז.

על פי מקורבי הנשיא, טראמפ מעוניין מאוד בהשגת תמונת ניצחון במסגרת ההגעה לעסקה עם איראן, ולא יסתפק פשוט בחתימה שקטה ו'קיפול הסכסוך' כפי שקרה עם הסכמים קודמים עם איראן.

על פי גורמים מקורבים לנשיא, טראמפ מעוניין להביא את כל כובד משקלו אל האירוע, ולנחות בעצמו בפקיסטן לרגל חתימת ההסכם עם איראן, כאשר על פי אותם מקורבים טראמפ מכוון לחתום על העסקה מיד עם סיום הפגישה המדינית אליה יצא בסין במהלך השבוע הבא, וכי במידה והדברים לא יתממשו הנשיא מתכוון באמת 'להסיר את הכפפות'.