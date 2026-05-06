בנו של בכיר חמאס ח'ליל אל-חיה חוסל בעזה

עזאם אל-חיה, בנו של אחד האנשים החזקים בצמרת חמאס, חוסל בתקיפה במזרח העיר עזה • החיסול פגע בבנו של מי שמוביל את המשא ומתן של הארגון ונחשב למקורבו של סינוואר

עזאם אל-חיה, בנו של בכיר חמאס ח'ליל אל-חיה, חוסל בתקיפה במזרח העיר עזה, כך דווח הערב (רביעי) בערוץ "אל-חדת'" הסעודי.



על פי הדיווחים הראשוניים, התקיפה כוונה לעבר יעד באזור השכונות המזרחיות של העיר, שם שהה בנו של סגן יו"ר חמאס בעזה, שנחשב לאחד הדמויות הדומיננטיות ביותר בהנהגת הארגון ומי שמוביל את סבבי המשא ומתן בחו"ל.

ח'ליל אל-חיה, אביו של עזאם, משמש כחבר הלשכה המדינית של חמאס ונחשב לאחד ממקורביו הבולטים של יחיא סינוואר. מדובר במכה נוספת למעגל המשפחתי הקרוב של צמרת חמאס, כאשר התקיפה הנוכחית מצטרפת לשורה של חיסולים ממוקדים שבוצעו ברצועה נגד פעילים וקרובי משפחה של הנהגת הארגון מאז תחילת המערכה. בשלב זה, טרם התקבל אישור רשמי מטעם חמאס או הודעה רשמית מצה"ל בנושא זהות ההרוגים בתקיפה המדוברת.