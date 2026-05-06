הלם בליכוד | דיווח: אלו המועמדים שנתניהו ישריין במפלגה

לקראת הפריימריז בליכוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל לשריין לא מעט דמויות חדשות

במערכת הפוליטית כבר נערכים ליום פקודה, ובסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו החלו בבחינת שמות של דמויות ציבוריות בולטות לשריון ברשימת הליכוד לכנסת. המטרה, כפי שמסבירים בסביבת נתניהו, היא להציג "פנים חדשות" ו"שחקני חיזוק" שיוכלו לרענן את שורות המפלגה לקראת המערכה הבאה.

על פי דיווח בעיתון "מעריב", הרשימה כוללת שילוב של אנשי ביטחון, פעילי הסברה ונציגים של משפחות שכולות. בין השמות הבולטים שנבחנים נמצאים תא"ל במיל' גל הירש, המכהן כיום כמתאם השבויים והנעדרים; תא"ל במיל' דדי שמחי, לשעבר נציב כבאות והצלה; ופעיל ההסברה יוסף חדאד.

נציגות לפורום הגבורה ולמשפחות השכולות

בנוסף לאנשי הביטחון, נשקלת האפשרות לשלב דמויות המזוהות עם גבורת הלוחמים במלחמת "חרבות ברזל". בין השמות שעלו נמצאים עו"ד טליק גואילי, אמו של לוחם הימ"מ רן גואילי ז"ל, ואיציק בונצל, אביו של סמ"ר עמית בונצל ז"ל ופעיל מרכזי ב"פורום הגבורה".