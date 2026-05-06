אכזבה מטראמפ? בכירים בישראל מגיבים להתקדמות לעסקה

גורמים בישראל מביעים ספקות וחשש בקשר למגעים לעסקה, אך מבהירים גם אם הופתעו מקצב ההתקדמות, טראמפ התחייב אל 'קווים אדומים'

גורמים בכירים בישראל הביעו תהיות בקשר לקצב ההתקדמות המואץ של השיחות בין הבית הלבן לטהראן, והביעו חשש כי קיימת אפשרות שטראמפ 'יפרוץ לעסקה' באגרסיביות מתוך שאיפה לסיים את המלחמה, אך באותה נשימה הביעו אמון בנשיא והסבירו כי קיבלו התחייבויות לקווים אדומים נוקשים.

גורמים מדיניים מקורבים לשיחות בין הצדדים הסבירו: "האמריקנים לא הפתיעו אותנו. רה״מ נתניהו נמצא בקשר רציף עם הנשיא טראמפ, והם מנהלים שיחות כמעט יומיומיות. יש קשר ישיר בין אנשיו של רה״מ לאנשיו של הנשיא".

"הובהר לנו מהשיחות שהנשיא טראמפ עומד על הקווים האדומים שלו, ובראשם הוצאת החומר הגרעיני, ראש הממשלה הנחה את צה״ל להיות ערוכים לכל תרחיש, כולל חזרה ללחימה אם הדבר יידרש".

אך במקביל לדברים הנשמעים מלשכת ראש הממשלה, גורמים ישראלים אכן מסרו לגורמי חדשות בתקשורת הבינלאומית כי ישראל אכן נתפסה 'עם המכנסיים למטה': "לא ידענו שטראמפ קרוב להסכם עם איראן, נערכנו להסלמה".