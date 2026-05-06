זוכרים את מת'יו פרי: חפציו של השחקן יועמדו למכירה פומבית

מתסריטים מקוריים ועד יצירות של בנקסי: פריטי העיזבון של כוכב 'חברים' יעמדו למכירה פומבית בדאלאס, כשההכנסות יוקדשו למלחמה בסטיגמה סביב התמכרויות

כמעט שלוש שנים לאחר מותו המפתיע, חפציו האישיים של כוכב "חברים" המנוח יוצעו למכירה פומבית. בין הפריטים: יצירות אמנות יוקרתיות ותסריטים מקוריים, שהכנסותיהם יוקדשו להמשך המאבק האישי שלו בסטיגמה סביב עולם ההתמכרויות.

בית המכירות Heritage Auctions הודיע כי ב-5 ביוני תתקיים מכירה פומבית מיוחדת של עיזבון השחקן מת'יו פרי, שהלך לעולמו באוקטובר 2023. המכירה תיערך באולם התצוגה של הבית בדאלאס ובמקביל תהיה פתוחה להצעות אונליין מרחבי העולם. עבור מי שרוצה להתרשם מקרוב מהאוסף, הפריטים יוצגו בבוורלי הילס בתערוכה מקדימה בין ה-18 ל-29 במאי.

הפריטים המוצעים למכירה מספקים הצצה נדירה לטעמו האישי ולקריירה הענפה של פרי: האוסף כולל עבודות של האמנים מל בוכנר ובנקסי. אחת מהיצירות של אמן הגרפיטי המסתורי מוערכת בסכום של למעלה מ-800 אלף דולר. תסריטים מקוריים שליוו את פרי לאורך שנותיו על המסך. מגוון חפצים אישיים ויצירות אמנות שקישטו את ביתו.

ההכנסות נטו מהאירוע יועברו לקרן מת'יו פרי, שהוקמה מיד לאחר מותו כדי להמשיך את חזונו. פרי, שהיה גלוי מאוד לגבי המאבקים האישיים שלו, ביקש לקדם טיפול מבוסס חמלה ולנפץ את הסטיגמה החברתית המלווה את אלו המתמודדים עם התמכרות. כעת, גם פריטי האמנות והזיכרונות שלו יגויסו כדי להעניק תקווה לאחרים.