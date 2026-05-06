הותר לפרסום: שני לוחמי צה"ל נפצעו מפגיעת רחפני נפץ בלבנון

הותר לפרסום כי חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ ורקטות במספר אירועים שונים היום (רביעי) לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, כששני רחפני נפץ נפלו סמוך לכוחות. כתוצאה, שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח בינוני וקל.

בצה"ל אמרו כי שני הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם עודכנו.

במקביל דווח על אירוע נוסף, חיל האוויר ירט כלי טיס עוין בטרם חצה לשטח הארץ. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות.

האירוע הנוכחי הוא האחרון בסדרה של תקיפות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון ביממה האחרונה, במסגרתם חיזבאללה שיגרו רקטות, רחפני נפץ ופצצות מרגמה שנפלו בסמוך לכוחות. עם זאת, זו הפעם הראשונה שבה נרשמו פצועים בקרב הלוחמים.