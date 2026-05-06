מבזקים
סרוגים

טלטלה נוספת: מיכאל שמש עוזב את כאן 11

אחרי שהכתב של כאן 11 סולימן מסוודה הודיע כי יצטרף לחדשות 13, גם הכתב הפוליטי מיכאל שמש עוזב את תאגיד השידור הציבורי. כל הפרטים

אפרת קרסנר
י"ט אייר התשפ"ו
טלטלה נוספת: מיכאל שמש עוזב את כאן 11
מיכאל שמש צילום: יוטיוב/ תאגיד השידור הציבורי 'כאן'

דרמה בתאגיד השידור הישראלי: אחרי עזיבתו של סולימן מסוודה, כעת נודע כי גם הכתב הפוליטי מיכאל שמש עורק למתחרים.

על פי הדיווח של כתב גלובס נבו טרבלסי,  בחדשות 13 הודיעו כי מיכאל שמש יצטרף אליהם כפרשן וכתב פוליטי.

נזכיר כי אתמול הודיע סולימן מסוודה, מגיש וכתב לענייני ערבים בכאן 11, כי הוא מצטרף לחדשות 13. על פי הדיווח של דוד ורטהיים, מסוודה ישמש כשליח הערוץ בארה"ב וכפרשן בכיר.

במסגרת תפקידו, מסוודה יסקר באופן צמוד את הבית הלבן, הממשל האמריקני, הקונגרס והסנאט, וכן יוביל כתבות עומק וריאיונות ברחבי ארצות הברית.


מיכאל שמש כאן 11 ערוץ 13

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה