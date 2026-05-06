טלטלה נוספת: מיכאל שמש עוזב את כאן 11

אחרי שהכתב של כאן 11 סולימן מסוודה הודיע כי יצטרף לחדשות 13, גם הכתב הפוליטי מיכאל שמש עוזב את תאגיד השידור הציבורי. כל הפרטים

דרמה בתאגיד השידור הישראלי: אחרי עזיבתו של סולימן מסוודה, כעת נודע כי גם הכתב הפוליטי מיכאל שמש עורק למתחרים.

על פי הדיווח של כתב גלובס נבו טרבלסי, בחדשות 13 הודיעו כי מיכאל שמש יצטרף אליהם כפרשן וכתב פוליטי.

נזכיר כי אתמול הודיע סולימן מסוודה, מגיש וכתב לענייני ערבים בכאן 11, כי הוא מצטרף לחדשות 13. על פי הדיווח של דוד ורטהיים, מסוודה ישמש כשליח הערוץ בארה"ב וכפרשן בכיר.

במסגרת תפקידו, מסוודה יסקר באופן צמוד את הבית הלבן, הממשל האמריקני, הקונגרס והסנאט, וכן יוביל כתבות עומק וריאיונות ברחבי ארצות הברית.