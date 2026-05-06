גם מצפון לליטאני: צה"ל בהוראת פינוי חריגה לתושבי לבנון

התקיפות מתרחבות? דובר צה"ל בערבית פרסם הבוקר (רביעי) הוראת פינוי חריגה ל-12 כפרים בדרום לבנון - כשמתוכם 9 נמצאים מצפון לנהר הליטאני ואחד באזור הבקעא.

"זו אזהרה דחופה לתושבי לבנון הנמצאים ביישובים וכפרים הבאים: כות'ריה אל-סייאד, אל-ג'סאניה, מזרעת אל-דאודיה, בדיאס, ריחאן, זלאיה, אל-באזוריה, חארוף, חבוש, ע'נצ'אריה, קלוויה, ודיר אל-זהראני" נמסר. "לאור הפרת הסכם הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, צה"ל נאלץ לפעול נגדה בעוצמה".

בהודעה הובהר לאזרחים כי "צה"ל אינו מתכוון לפגוע בכם. מתוך דאגה לביטחונכם, עליכם לפנות את בתיכם מיד ולהתרחק מהכפרים והיישובים למרחק של לא פחות מ-1000 מטר, אל שטחים פתוחים. כל מי שנמצא בקרבת תשתיות של חיזבאללה, מתקנים או אמצעי הלחימה שלו, מסכן את חייו!".