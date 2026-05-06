ההדחה האחרונה של המירוץ למיליון: הזוג שלא יגיע לגמר הגדול

אחרי מסע חוצה יבשות, שלושת הזוגות האחרונים נוחתים בארגנטינה לקרב חייהם על המיליון: מי יחזור הביתה עם הפרס הגדול? וגם - זה הזוג שהודח רגע לפני

אחרי עשרות מדינות, אינספור משימות אקסטרים ורגעי שיא בלתי נשכחים, עונת 2026 של "המירוץ למיליון" מגיעה לקו הסיום. בשבת הקרובה בקשת 12, נגלה מי מהזוגות יצליח לחצות ראשון את השטיח בארגנטינה ולזכות בפרס הנכסף של מיליון שקלים.

אל הישורת האחרונה הגיעו שלוש שלישיות חזקות ומגוונות, ששרדו הדחות דרמטיות ומאבקים צמודים: אזי ודני המנוסים, טום ואלמוג הדינמיים, ועדי ואור שהוכיחו לא פעם שרוח לחימה היא שם המשחק. מי שהיו קרובים מאוד אך נפרדו מאיתנו רגע לפני הגמר הם שלומי יפרח ואסף זגה, שסיימו את העונה במקום הרביעי והמכובד לאחר שהגיעו אחרונים לנקודת הסיום.

המתח בשיאו, והדרמה בדרכים של דרום אמריקה מבטיחה גמר עוצר נשימה. האם השילוב של אסטרטגיה ומהירות ינצח, או שמא דווקא קור הרוח תחת לחץ הוא שיכריע את הכף? הגמר הגדול של "המירוץ למיליון", שבת ב-21:15, קשת 12.