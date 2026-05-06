סער תוקף את בלגיה: "רודפים יהודים על שמירת היהדות"

שר החוץ גדעון סער תקף את ממשלת בלגיה בעקבות הגשת כתב אישום נגד שלושה מוהלים שנחקרו בטענה לביצוע ברית מילה בניגוד לחוק: "מצטרפת לרשימה קצרה ומבישה של מדינות המשתמשות בחוק הפלילי כדי לרדוף יהודים"

שר החוץ גדעון סער תקף בחריפות את בלגיה הבוקר (רביעי), זאת בעקבות החלטת המדינה להגיש כתב אישום נגד שלושה מוהלים שנחקרו בשנה שעברה באנטוורפן אחרי שנטען כי הם מבצעים ברית מילה בניגוד לחוק. בדבריו גינה את ההחלטה וקרא לממשלת בלגיה לפעול למציאת פתרון שיאפשר למוהלים להמשיך בעבודתם.

בלגיה הודיעה על הגשת כתב אישום נגד שלושת המוהלים שנחקרו בשנה שעברה באנטוורפן. ‏במעשה זה, בלגיה מצטרפת לרשימה קצרה ומבישה, יחד עם אירלנד, של מדינות המשתמשות בחוק הפלילי כדי לרדוף יהודים על שמירת היהדות" אמר סער. "‏זהו אות קלון על בלגיה".

"ברית המילה היא אבן יסוד של האמונה היהודית. ‏מדינות רבות באירופה ובעולם יצרו מסגרות חוקיות כדי להקל על ברית המילה וחופש הדת היהודית במדינותיהן" הוסיף. "‏אני קורא לממשלת בלגיה לפעול מיידית למציאת פתרון הולם".

כאמור, בבלגיה הודיעו על הגשת כתב אישום נגד שלושה מוהלים מאנטוורפן שנעצרו במאי 2025 אחרי שהוגשה תלונה נגדם בטענה שהם מבצעים ברית מילה ללא הסמכה רפואית ובניגוד לחוק. השלושה שוחררו לאחר חקירה, אך כלי המלאכה שלהם הוחרמו ונאסר עליהם להמשיך לבצע בריתות, בטענה כי המלאכה אסורה ללא הסמכה רפואית מוכרת.



