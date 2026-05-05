סער לקנצלר גרמניה: "הכרחי למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני"

שר החוץ גדעון סער נפגש עם קנצלר גרמניה פרידריך מרץ בברלין וגינה את המתקפה של איראן לעבר שכנותיה: "מוכיחה שוב את טבעו המטורף של המשטר האיראני"

שר החוץ גדעון סער נפגש היום (שלישי) עם קנצלר גרמניה פרידריך מרץ בלשכתו שבברלין. במהלך הפגישה דנו השניים ביחסים בין המדינות ובנושאים מדיניים ואזוריים שונים.

סער וקנצלר גרמניה בפגישה בברלין צילום: שלו מן

בשיחתם סער הודה למרץ על הידידות עם ישראל, וכן התייחס לירי האיראני שנרשם בימים האחרונים לעבר איחוד האמירויות. לדבריו, "המתקפה אתמול מוכיחה שוב את טבעו המטורף של המשטר האיראני. כל מי שרואה כיצד המשטר הזה מתנהג כלפי שכנותיו באזור - מבין את ההכרח למנוע ממנו להשיג נשק גרעיני".

תמונה של חוף הים בתל אביב, התלויה בלשכת הקנצלר צילום: שלו מן

על פי הודעת משרד החוץ, "בפגישה שררה הסכמה בדבר החשיבות במניעת נשק גרעיני מאיראן ובהבטחת חופש השיט במרחב ללא איומים". כמו כן, נאמר כי סער "הביע הערכה לדברים הברורים של הקנצלר בנושא האנטישמיות ומחויבותו לנקיטת צעדים מעשיים נגדה".