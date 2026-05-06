אחרי הירי מאיראן: נתניהו שוחח עם נשיא איחוד האמירויות

נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שגינה את התקיפות האיראניות על האמירויות בימים האחרונים. בן זאיד שוחח גם עם מלך ירדן וראש ממשלת כורדיסטן

בעקבות ההסלמה במפרץ: סוכנות הידיעות האמירתית WAM דיווחה הבוקר (רביעי) כי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד שוחח במהלך הלילה עם מספר מנהיגים - ביניהם ראש הממשלה בנימין נתניהו. לפי הדיווח, בשיחות המנהיגים גינו את התקיפות האיראניות על האמירויות שהתרחשו בימים האחרונים.

לצד נתניהו, בן זאיד שוחח גם עם עבדאללה מלך ירדן, וכן עם ראש ממשלת מחוז כורדיסטאן בעיראק מסרור באראזני. "המנהיגים גינו את מתקפות הטרור האיראניות שכוונו נגד אזרחים ותשתיות אזרחיות באמירויות" נמסר. "התקיפות תוארו כהפרה של ריבונות המדינה, וכאיום על הביטחון והיציבות של איחוד האמירויות והמזרח התיכון".

עוד נאמר כי נתניהו והמנהיגים "הדגישו את תמיכתם באיחוד האמירויות ובכל הפעולות שהיא תנקוט בהם כדי לשמור על ביטחונה ויציבותה, וכדי לשמור על ביטחון אזרחיה".

כזכור, ביומיים האחרונים נרשמו מספר תקיפות מאיראן לעבר איחוד האמירויות, במסגרתם טילים וכטב"מים שוגרו למדינה השכנה. ביום שני דווח על לפחות 4 טילי שיוט ששוגרו משטח איראן לעבר איחוד האמירויות, כאשר לפחות שלושה מהם יורטו מעל המים הטריטוריאליים של האיחוד. בהמשך דווח על מספר שריפות שפרצו במרכז טרמינל הנפט של נמל פוג'יירה, אשר ככל הנראה פרצו בעקבות שברי יירוט או פגיעה ישירה של הטיל הרביעי.

יום לאחר מכן דווח על תקיפה נוספת, כאשר מספר טילים וכטב"מים שוגרו לעבר האמירויות ויורטו. הציבור התבקש "לפעול בהתאם להנחיות הרשויות המקומיות".