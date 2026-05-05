מבזקים
סרוגים
הסלמה נוספת

יום שני ברציפות: טילים איראניים שוגרו לאיחוד האמירויות

באיחוד האמירויות דיווחו על טילים וכטב"מים איראניים ששוגרו לעבר המדינה, כשמערכות ההגנה האווירית פועלות ליירוט התקיפה. זהו היום השני ברציפות שבו שוגרו טילים מאיראן לעבר המדינות השכנות

י"ח אייר התשפ"ו
יום שני ברציפות: טילים איראניים שוגרו לאיחוד האמירויות
פעם שנייה היום: אזעקות במרכז עקב שיגורים מאיראן צילום: (צילום: חיים גולדברג\פלאש 90)

ההסלמה נמשכת: משרד ההגנה של איחוד האמירויות עדכן כעת (שלישי) כי מספר טילים וכטב"מים שוגרו לעבר המדינה. זהו היום השני ברציפות שבו דווח על ירי לעבר המדינה מאיראן, אחרי שבועות ללא מתקפה ישירה של טהרן על שכנותיה.

בהודעת האמירויות נאמר כי מערכות ההגנה האווירית פועלות כעת כדי ליירט את הטילים ששוגרו. הציבור התבקש "לפעול בהתאם להנחיות הרשויות המקומיות". 

כאמור, אתמול דווח על לפחות 4 טילי שיוט ששוגרו משטח איראן לעבר איחוד האמירויות, כאשר לפחות שלושה מהם יורטו מעל המים הטריטוריאליים של האיחוד. בהמשך דווח על מספר שריפות שפרצו במרכז טרמינל הנפט של נמל פוג'יירה, אשר ככל הנראה פרצו בעקבות שברי יירוט או פגיעה ישירה של הטיל הרביעי. 

מפקד צבא ארה"ב, הגנרל דן קיין, אמר היום כי "איראן תקפה אתמול את עומאן, איחוד האמירויות, ואת המתקנים בנמל פוג׳יירה. כמו כן איראן ניסתה לפגוע בכוחות הצי האמריקני. אנחנו רואים את זה, ואני רוצה להבהיר לאיראן כי אם תפגע בכוחות ארצות הברית תמצא את עצמה מול עוצמת האש האמריקאית". למרות זאת, קיין טען כי "התקיפות האיראניות לא הגיעו לרף המצדיק את חידוש הלחימה".

איראן איחוד האמירויות ארה"ב יירוט תקיפה

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה