אחרי השיגורים מאיראן: שריפות באיחוד האמירויות

האירועים במפרץ הופכים נפיצים מרגע לרגע, לאחר שהודיעו על שיגור טילים מאיראן אל שטחם לראשונה מזה שבועות, איחוד האמירויות מעדכנים כי פרצו מספר שריפות באזורי תשתיות נפט

זמן קצר לאחר שמשרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע כי זוהו ויורטו מספר טילי שיוט, אשר שוגרו לראשונה מאז הפסקת האש משטח איראן אל שטחם, כעת מעדכנים כי מספר שריפות פרצו באזור טרמינלי הנפט של נמל פוג'יירה בצפון מזרח המדינה.

משרד ההגנה האמירתי עדכן לפני זמן קצר כי שוגרו לפחות 4 טילי שיוט משטח איראן אל האמירויות, וכי לפחות שלושה מהם יורטו מעל המים הטריטוריאליים של האיחוד. אך כעת, ייתכן כי בעקבות שברי יירוט או פגיעה ישירה של הטיל הרביעי, מסרו באיחוד כי הם מתמודדים כעת עם מספר שריפות שפרצו במרכז טרמינל הנפט של נמל פוג'יירה.

באיחוד עדכנו כי ייתכן שהיה מדובר בתקיפה משולבת, אשר כללה גם כלי טיס בלתי מאוישים שחדרו את מתארי ההגנה, וכך פרצו השריפות במרחב.