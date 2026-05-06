התפתחות חריגה בחקירה נגד אייל גולן

הזמר אייל גולן היה אמור להיחקר היום (רביעי) באזהרה, בחשד לעבירות מין לפני 9 שנים, אלא שכעת המשטרה הודיעה על דחיית החקירה.

הסיבה לכך היא לצורך השלמות חקירה בנוגע לתלונה שהגיש בשבוע שעבר הזמר אייל גולן, בהתאם לבקשת הפרקליטות ולהתפתחויות בתיק.

נזכיר כי בשבוע שעבר, הגיש גולן תלונה רשמית למשטרת ישראל בגין סחיטה באיומים ותלונת שווא. המהלך מגיע בתום עבודה סמויה של צוותו המשפטי, שטוען כי אסף חומרים מפלילים נגד הגורמים שניסו לכאורה להוציא מהזמר כספים במרמה.

עורך דינו של גולן, טל גבאי, חשף את הרקע להגשת התלונה והתבטא בחריפות חסרת תקדים. "מדובר באחת מפרשיות הסחיטה הגדולות בתולדות המדינה", מסר עו"ד גבאי. לדבריו, תלונות שהופנו כלפי הזמר נולדו אך ורק ממניעים כספיים ונקמניים: "לוקחים את אייל גולן, סוחטים אותו, ולאחר שהוא מסרב לשלם הון עתק – מייצרים פרשייה יש מאין".



