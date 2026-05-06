דיווח: ישראל דוחפת לתקוף באיראן בקרוב

בזמן שנראה כי טראמפ מעוניין להגיע להסכם הפסקת אש בהקדם - בכירים במערכת הביטחון דוחפים לתקוף באיראן בהקדם.

על פי הדיווח בגלי צה"ל, אותם בכירים טוענים כי במערכה האחרונה, לא הותקפו מטרות שישראל רצתה לתקוף - כמו מתקני האנרגיה והנפט באיראן, וכי כעת יש הזדמנות להשלים את הפעולה.

״יש פוטנציאל שזה יביא את האיראנים להתגמש, אבל לא ניתן להבטיח זאת״, אמר אחד הבכירים - ״אם נחדש את המלחמה נגדם, זה יחליש אותם עוד יותר וידחק אותם לפינה, אבל לא בהכרח יגרום להם להיכנע ולהסכים לכל הדרישות במשא ומתן״.

ביחס להתפתחויות של היומיים האחרונים במפרץ, סבורים במערכת הביטחון כי יש לאפשר בשלב זה לארה״ב להוביל את המהלכים - ולא נכון שישראל תתערב כרגע, אלא אם איראן תירה לעבר ישראל.



