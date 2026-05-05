רוביו: הכנו הצעת החלטה לאו"ם לאבטח את מצר הורמוז

מכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הודיע הערב (שלישי) שוושינגטון ומדינות המפרץ ניסחו הצעת החלטה למועצת הביטחון של האו"ם. זאת במטרה לאבטח את מצר הורמוז ולהגן על חופש השיט באזור.

לטענת רוביו, ההצעה גובשה בהנחיית נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשיתוף עם בחריין, סעודיה, איחוד האמירויות, כווית וקטאר, והיא דורשת מאיראן להפסיק לתקוף ספינות, להניח מוקשים ימיים ולנסות לגבות אגרות.

מוקדם יותר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תקף את המשטר האיראני, כשהבהיר כי לא יאפשר לטהרן להגיע לנשק גרעיני.





"אלמלא התקיפות שלנו בחודש יוני, לאיראן כבר היה נשק גרעיני תוך שבועיים" אמר טראמפ בהצהרה לתקשורת מהבית הלבן. "אי אפשר לתת לחבורה של משוגעים להחזיק בנשק גרעיני, אחרת העולם יהיה בצרות. המזרח התיכון היה נעלם, ישראל הייתה נעלמת, והם היו מכוונים את המבט שלהם קודם לאירופה - ואז אלינו. אנחנו לא נאפשר להם לחפור ולהשיג את האורניום המועשר".