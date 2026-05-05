נמצאה גופתה של הצעירה הישראלית בת ה-23 שטיילה ביפן

גופתה של תבל שבתאי, שנעלמה במהלך טיול בהוקאידו, נמצאה הערב. שבתאי טיילה לבדה ועלתה למסלול הליכה בתנאי מזג אוויר קשים, מה שגם הקשה על פעולות איתורה לאחר מכן

טרגדיה בטיול ביפן: גופתה של תבל שבתאי נמצאה היום (שלישי) לאחר שצוות חיפושים יצא לאתר אותה, אחרי היעדרות של מספר ימים.

תבל טיילה לבדה כחלק מטיול ממושך, ועלתה למסלול ההליכה לאחר שימוש ברכבל ורישום מסודר בכניסה לשמורה. תנאי מזג האוויר באזור היו קשים במיוחד, עם טמפרטורות שנעו בין 0 למינוס 5 מעלות, שלג ורוחות, אשר הקשו משמעותית על פעולות האיתור.

עם קבלת הפנייה מהמשפחה, הדסק המבצעי של מגנוס נכנס לפעולה מיידית, ניהל את כלל התקשורת מול הרשויות המקומיות ביפן, וליווה את תהליך החיפושים מקרוב באמצעות איש קשר מקומי. החיפושים בוצעו על ידי משטרת יפן, צוותי חילוץ ומתנדבים, בסיוע מסוק. במסגרת הפעילות, נעזרנו גם באיש מקצוע מקומי בשם מנוח, אשר סייע בניהול והכוונת הכוחות המקומיים בשטח.

ממגנוס איתור וחילוץ נמסר כי בתום מאמצים ממושכים, אותרה המטיילת כשהיא ללא רוח חיים.