אזהרה חמורה לשעות הקרובות: "סכנת חיים ממשית"

השירות המטאורולוגי פרסם היום (ג') אזהרה אדומה דחופה בעקבות מצב הים התיכון, המוגדר כגבוה ומסוכן מאוד לרחצה. האזהרה תקפה החל מהשעה 10:00 בבוקר ועד לשעה 22:00 הלילה. על פי הדיווח, מצב הים יהיה גבה גלים עד רוגש, כאשר גובה הגלים הסיגניפיקנטי ינוע בין 210 ל-310 ס"מ, אם כי המגמה צפויה להיות במגמת ירידה.

למה ניתן לצפות: סכנת חיים ממשית

האזהרה מפרטת שורה של סכנות משמעותיות לציבור הרוחצים ולכלי שיט:

סכנת טביעה ופציעה: קיים חשש משמעותי מטביעה כתוצאה מהגלים הגבוהים, וכן מפציעות הנגרמות מאבנים או סלעים הנמצאים במים.

סחיפה ומערבולות: ישנו חשש כבד מסחיפה מהאזור הרדוד למים עמוקים, וכן מזרמים ומערבולות חזקים העלולים לסחוף רוחצים ללב ים.

סכנה לכלי שייט: בכלי חתירה ושייט קטנים קיים חשש מהתהפכות, ניתוק עוגן ונפילת מטענים. כמו כן, קיימת סכנה בעת כניסה ויציאה של כלי שיט ממעגנות ומרינות.

חפצים עפים: במקרה של רוחות חזקות, קיים חשש מפגיעה מחפצים העפים ברוח.

הנחיות להתנהגות בטוחה

בשל המצב המסוכן, מפורסמות ההמלצות הבאות לציבור:

הישמעות למצילים: יש להישמע להוראות המצילים והפקחים, ולהיכנס למים אך ורק באזורים המותרים לרחצה.

התרחקות ממוקדי סכנה: יש להימנע משחייה בקרבת שוברי גלים בשל הזרמים החזקים, וכן להימנע מעמידה על מזחים או מקומות בהם הגלים עלולים לפגוע.

ערנות לרוחות: בעת רוחות חזקות, יש לזהות את כיוונן ולפעול בהתאם.

הנחיות לשייטים: יש לשקול להרחיק כלי שייט מתשתיות החוף או להוציאם לים הפתוח לאחר התייעצות עם גורמים מוסמכים.

יש להמשיך ולעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם למגבלות.