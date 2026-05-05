אזהרה חמורה לשעות הקרובות: "סכנת חיים ממשית"

השירות המטאורולוגי פרסם היום (ג') אזהרה אדומה דחופה בעקבות מצב הים התיכון, המוגדר כגבוה ומסוכן מאוד לרחצה. האזהרה תקפה החל מהשעה 10:00 בבוקר ועד לשעה 22:00 הלילה. על פי הדיווח, מצב הים יהיה גבה גלים עד רוגש, כאשר גובה הגלים הסיגניפיקנטי ינוע בין 210 ל-310 ס"מ, אם כי המגמה צפויה להיות במגמת ירידה.
למה ניתן לצפות: סכנת חיים ממשית
האזהרה מפרטת שורה של סכנות משמעותיות לציבור הרוחצים ולכלי שיט:
סכנת טביעה ופציעה: קיים חשש משמעותי מטביעה כתוצאה מהגלים הגבוהים, וכן מפציעות הנגרמות מאבנים או סלעים הנמצאים במים.
סחיפה ומערבולות: ישנו חשש כבד מסחיפה מהאזור הרדוד למים עמוקים, וכן מזרמים ומערבולות חזקים העלולים לסחוף רוחצים ללב ים.
סכנה לכלי שייט: בכלי חתירה ושייט קטנים קיים חשש מהתהפכות, ניתוק עוגן ונפילת מטענים. כמו כן, קיימת סכנה בעת כניסה ויציאה של כלי שיט ממעגנות ומרינות.
חפצים עפים: במקרה של רוחות חזקות, קיים חשש מפגיעה מחפצים העפים ברוח.
הנחיות להתנהגות בטוחה
בשל המצב המסוכן, מפורסמות ההמלצות הבאות לציבור:
הישמעות למצילים: יש להישמע להוראות המצילים והפקחים, ולהיכנס למים אך ורק באזורים המותרים לרחצה.
התרחקות ממוקדי סכנה: יש להימנע משחייה בקרבת שוברי גלים בשל הזרמים החזקים, וכן להימנע מעמידה על מזחים או מקומות בהם הגלים עלולים לפגוע.
ערנות לרוחות: בעת רוחות חזקות, יש לזהות את כיוונן ולפעול בהתאם.
הנחיות לשייטים: יש לשקול להרחיק כלי שייט מתשתיות החוף או להוציאם לים הפתוח לאחר התייעצות עם גורמים מוסמכים.
יש להמשיך ולעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם למגבלות.
