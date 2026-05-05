דרמטי: ההחלטה האחרונה של מפקד חיל האוויר תומר בר

מפקד חיל האוויר הפורש, תומר בר, הנחה רגע לפני פרישתו על שינוי דרמטי בקורס היוקרתי

מפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר, המסיים היום (ג') את תפקידו לאחר תקופה מאתגרת ורבת שינויים בזירה האווירית, הנחה להגדיל בהדרגה את מספר הטייסים והנווטים המסיימים את קורס הטיס. המהלך מגיע כחלק מהיערכות ארוכת טווח לחיזוק כוחו של החיל ובמסגרת לקחי המלחמה הרב-זירתית.

על פי דיווח של הכתב הצבאי של מאקו, שי לוי, במהלך מלחמת "חרבות ברזל" ביצעו טייסי חיל האוויר באופן שגרתי גיחות ארוכות של מספר שעות, ולעיתים ביצעו עוד באותו היום תקיפות בלבנון או בעזה. עומס זה ייצר שחיקה משמעותית בקרב צוותי האוויר, והוביל להבנה כי יש צורך בשינוי מבני.

גמישות מבצעית והפחתת עומסים

ההחלטה התקבלה בעקבות ניתוח עומק שבחן את צורכי החיל בשנים הקרובות, הן בשגרה והן בתרחישי לחימה מורכבים. אחת המסקנות המרכזיות הייתה הצורך בהגדלת היחס בין מספר הטייסים למספר המטוסים. צעד זה נועד לאפשר גמישות מבצעית גבוהה יותר, להפחית את העומס על הצוותים ולשפר את כשירותם לאורך זמן.

במסגרת ההנחיה, צפוי חיל האוויר להרחיב את היקף ההכשרות בקורס הטיס, תהליך שנמשך שלוש שנים. הגדלת מספר המסיימים תדרוש התאמות במערך ההדרכה, בתשתיות ובמערכות המיון, לצד השקעה במשאבים אנושיים וטכנולוגיים. עם זאת, מדובר בתהליך הדרגתי שייפרס על פני מספר שנים ולא בשינוי מיידי.

טייסות חדשות בדרך

המהלך משתלב בתפיסה אסטרטגית רחבה יותר של צה"ל, הכוללת כוונה להגדיל בעתיד את מספר טייסות חיל האוויר כדי לתת מענה לאיומים מתפתחים. כחלק מכך, אישר משרד הביטחון תוכניות לרכוש טייסת F-35 רביעית, טייסת F-15AI וכן מסוקי קרב מסוג אפאצ'י.

בחיל האוויר מדגישים כי לצד הגדלת הכמות, יישמר דגש בלתי מתפשר על איכות המועמדים והכשרתם. הסטנדרטים המקצועיים לא ירדו, אלא יותאמו למציאות המבצעית המורכבת יותר, מתוך מטרה להבטיח את העליונות האווירית של ישראל גם בעשורים הבאים.