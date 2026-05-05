ארה"ב מבהירה: פעולות איראן עוד לא מצדיקות חזרה ללחימה

שר המלחמה והרמטכ"ל האמריקאים קיימו מסיבת עיתונאים לעדכון ההתקדמות בחזית האיראנית, ומבהירים כי למרות התקיפות המחודשות אמש, איראן עוד לא חצתה את קו החזרה ללחימה

מזכיר המלחמה האמריקאי, פיט הגסת', מקיים כעת מסיבת עיתונאים מיוחדת יחד עם יו"ר המטות המשולבים של צבא ארה"ב לעדכון הציבור על המתרחש בחזית מול איראן.

ראשית, עדכן מפקד הצבא, הגנרל קיין בקשר לאירועי הירי הרבים אמש, בהם שברה איראן את הפסקת האש עם ארצות הברית: "איראן תקפה אתמול את עומאן, איחוד האמירויות, ואת המתקנים בנמל פוג׳יירה. כמו כן איראן ניסתה לפגוע בכוחות הצי האמריקני".

קיין הוסיף: "איראן שיגרה לפחות 9 טילים לעבר ספינות אמריקאיות, ושיגרה מתקפות נוספות על מדינות שכנות, אנחנו רואים את זה, ואני רוצה להבהיר לאיראן כי אם תפגע בכוחות ארצות הברית תמצא את עצמה מול עוצמת האש האמריקאית". אך במהרה גם סייג את דבריו והודיע: "התקיפות האיראניות לא הגיעו לרף המצדיק את חידוש הלחימה"

מזכיר ההגנה הגסת' הוסיף והסביר בקשר למבצע החדש שפתחה בו ארצות הברית לביסוס חופש השייט בהורמוז: "מבצע ״פרוייקט חופש״ הוא מבצע שונה ממבצע ״זעם אפי״. הוא מבצע הגנתי". ההסבר של הגסת' מזכיר את האילוצים שאותם מתמודד הנשיא טראמפ מאחורי הקלעים, דבריו של הגסת' מגיעים לאחר שטכנית פקעו סמכויות המלחמה של הנשיא טראמפ, בעקבות החוק שמגביל את הנשיא לביצוע פעולות התקפיות ללא אישור הקונגרס רק למשך חודשיים, ההבהרה כי מבצע זה הוא הגנתי הוא ניסיון נוסף לעקוף את החוק המדובר.

הגסת' המשיך ותיאר את המצב האיראני: "אנחנו יודעים שהאיראנים מובכים מהעובדה שהמצור שלהם נפרץ. הם טוענים שהם שולטים במצר הורמוז - הם לא".