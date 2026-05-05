לא חשוד בכלל: עוד מקורב לפוטין 'התאבד'

מקורב נוסף של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, נמצא במוסקבה ללא רוח חיים, לאחר שעל פי הרשויות לקח את חיו ביריית אקדח בודדת

שרשרת אירועי המוות הפתאומיים והמפתיעים של מקורביו ושותפיו לדרך של פוטין לא פוסקת, והפעם, מי שהיה אחד מבכירי מערכת הביטחון הרוסית ואחראי על כלל כוחות ההגנה הרדיולוגיים, הכימיים והביולוגיים של רוסיה, נמצא בדירה במוסקבה לאחר שהתאבד.

סטניסלב פטרוב, ממקורביו הוותיקים של הנשיא פוטין, נמצא מת בדירתו במוסקבה, לאחד שעל פי החשד לקח את חייו ביריית אקדח שנמצא לידו בזירה. פטרוב היה איש סודו ומוציאו לפועל של פוטין בפעולות רבות, בתור אחראי מערך הנשק הכימי והביולוגי של רוסיה, שמו נקשר למקרי הרעלה רבים של יריביו של פוטין ברוסיה ומחוצה לה.

לאחרונה, שמו של פטרוב נקשר ישירות למותו של פעיל האופוזיציה הרוסי שאיתגר את פוטין, אלסנדר נבלני, שמת בכלא בשנת 2024. גופי המודיעין של אנגליה שוודיה, צרפת, גרמניה והולנד כולם קבעו כי נבלני נרצח בכלא בהרעלה, ושמו של פטרוב נקשר לאירוע.

פטרוב, הוא כמובן איננו הראשון ממקורביו של פוטין שמוצא מוות טראגי ופתאומי, במיוחד מאז תחילת הפלישה לאוקראינה ב-2022, תועדו עשרות מקרי מוות של אנשי עסקים, אוליגרכים ובכירים במנגנוני השלטון הרוסי בנסיבות שמעוררות הרמת גבה.

יבגני פריגוז'ין, ראש קבוצת "וגנר" ומקורב לשעבר של פוטין. נהרג במה שהרשויות הרוסיות הגידרו כ'התרסקות מטוס' באוגוסט 2023, חודשיים לאחר שהוביל מרד צבאי כושל נגד צמרת משרד הביטחון הרוסי, גורמי מודיעין מערביים מעריכים כי מהטוס הופל בפגיעת טיל.

ולדימיר מקארוב, גנרל במשרד הפנים שעסק ב"לוחמה בקיצוניות" מצא גם הוא את מותו לאחר גילוי פתאומי של רגשות אובדניים מיד לאחר שפוטר מתפקידו על ידי פוטין, והוא נמצא ירוי בדירתו במוסקבה כשבוע לאחר מכן.