גולן לבנט, לפיד ואיזנקוט: "רע"מ היא שותפה ראויה"

שאלנו את יאיר גולן האם מותר להשתלח בשומר סף – כך הוא ענה

יאיר גולן פונה לראשי מפלגות האופוזיציה וקורא להם להפסיק לפסול את מפלגתו של מנסור עבאס. בניסיון לגבש חזית להפלת הממשלה, קובע גולן: "אם עלינו להיעזר באצבעות של רע"מ - הרי שהיא שותפה ראויה"

יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, קורא היום (שלישי) לראשי מפלגות האופוזיציה – נפתלי בנט, יאיר לפיד וגדי איזנקוט – להפסיק את ההיסוס ולשלב זרועות עם מפלגת רע"מ במאמץ להפיל את הממשלה.

בהודעה שפרסם, יצא גולן נגד הפסילה של המפלגה הערבית ודרש מחבריו לגוש לשנות את הגישה הפוליטית שלהם, על מנת להציג חזית אחידה שתוכל להביא להקדמת הבחירות.

"הגיע הזמן להפסיק לשתף פעולה עם מסע ההסתה והדה-לגיטימציה ולהתנהג כמו אלטרנטיבה שלטונית", הצהיר גולן, כשהוא מותח ביקורת מרומזת על גורמים באופוזיציה שנמנעים מהישענות פומבית על המפלגות הערביות מחשש לביקורת ציבורית.

רע״מ היא שותפה ראויה"

לדבריו של גולן, המטרה של החלפת השלטון הופכת את שיתוף הפעולה עם מפלגתו של מנסור עבאס ללגיטימי ואף נחוץ: "אם עלינו להיעזר באצבעות של רע״מ כדי להפיל את ממשלת המחדל, הרי שהיא שותפה ראויה".

קריאתו של גולן מגיעה על רקע המאמצים בגוש מתנגדי הממשלה לאסוף את הרוב הדרוש בכנסת להצעת אי-אמון ולפיזור הכנסת, תוך חידוד המחלוקת סביב גבולות שיתוף הפעולה הפוליטי הנדרש לשם כך.