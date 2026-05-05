מירי שניאורסון, אשת עסקים, אשת תקשורת, מרצה לתניא ומי שמחוברת עמוק לעולמות החסידות, השליחות והעשייה החברתית התארחה בתכנית 'הדתיות האלה' - תכנית הנשים של סרוגים.

מירי שניאורסון בפינת 'חוזרות בתשובה' ב"הדתיות האלה"

במסגרת הפינה, חוזרות בתשובה, לצד האור, ההומור והאנרגיה המוכרת שלה, נפתחה שיחה על אחד הנושאים הפחות מדוברים: אלמנות בגיל השלישי.

חיוך חיצוני לפעמים מסתיר כאב פנימי

שניאורסון סיפרה על הרגע שבו אביה נפטר, ואמה נשארה אלמנה. מתוך הכאב האישי הזה נולד מיזם יוצא דופן, שכיום מחבר סביבו כאלף אלמנות בגיל השלישי. לא רק קבוצת תמיכה, אלא בית חי: מפגשים, סדנאות, טיולים, חברות, התפתחות אישית ובעיקר תחושה שמישהו רואה אותן.

בריאיון דיברנו על הבדידות העמוקה שיכולה להגיע אחרי שנים של זוגיות, על המיתוס שלפיו אלמנה אמורה להסתובב בעולם עצובה תמיד, וגם על הפער בין חיוך חיצוני לבין כאב פנימי שלא תמיד רואים.

שניאורסון סיפרה גם בחיוך על אלמן שאמר לה: “את עושה לאלמנות יותר מדי כיף, איך הן ירצו להתחתן ככה?”

בין צחוק לכאב, השיחה הפכה אישית במיוחד כשעלה שגם האבות של הדר ואורטל נפטרו. משם נפתחה שיחה חשופה, עדינה ומלאת לב על אובדן, גיל שלישי, בדידות, תקווה, ועל האפשרות לחזור לחיים גם אחרי שבר גדול.