כצפוי: ראש השב"כ הסרוג מצטרף למפלגתו של איזנקוט

יורם כהן, בוגר הציונות הדתית ומי שעמד בראש השב"כ, מצטרף למפלגתו החדשה של הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט. השניים שיתפו פעולה בעבר בבלימת האינתיפאדה השנייה. כהן: "גדי הוא האיש הנכון בזמן הנכון להוביל את מדינת ישראל"

ראש השב"כ לשעבר יורם כהן מצטרף למפלגת "ישר!" בראשותו של הרמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט. ההצטרפות של כהן מהווה חיזוק ביטחוני משמעותי למפלגה החדשה, והוא צפוי לקחת חלק מרכזי בגיבוש המענים האסטרטגיים והביטחוניים של הרשימה.

שורשים בציונות הדתית ושיתוף פעולה באיו"ש

כהן, יליד שכונת שפירא בדרום תל אביב שגדל והתחנך במדרשת נעם של הציונות הדתית, מביא עמו מעל ל-35 שנות ניסיון במערכת הביטחון. הוא החל את דרכו כלוחם בסיירת גולני ובשנת 1982 התגייס לשב"כ, שם צמח בתפקידי שטח ופיקוד במגזר הערבי.



הקשר המקצועי בין כהן לאיזנקוט הולך שנים אחורה: בין השנים 2003-2005, כיהן כהן כראש מרחב ירושלים ויהודה ושומרון בשב"כ, והוביל את המאמץ המבצעי לבלימת טרור האינתיפאדה השנייה. באותה עת, מי ששימש כמפקד אוגדת איו"ש היה לא אחר מאשר גדי איזנקוט. בשנת 2011 מונה כהן לראש השב"כ והוביל את הארגון במשך חמש שנים. בשנים האחרונות התבלט כהן כקול ציבורי הקורא לשמירה על הממלכתיות, תוך הבעת התנגדות למהלכים שנתפסו בעיניו כפגיעה במערכת הביטחון וכמעמיקים את השסע בחברה.

"טיפול מנהיגותי לא נכון עלול להביא אותנו לסף פי פחת"

עם הודעת ההצטרפות, הסביר כהן את מניעיו: "ישראל ניצבת בפני אתגרים גדולים, ביטחוניים וחברתיים, שניווט וטיפול מנהיגותי לא נכון בהם, כפי שהוא היום, עלול להביא אותנו לסף פי פחת".

כהן הוסיף כי הוא רואה במהלך מעין "צו 8" והביע תמיכה מוחלטת ביו"ר המפלגה: "אני מצטרף היום למפלגת ישר! כי אני רואה בגדי, חברי, האיש הנכון, בזמן הנכון ובמקום הנכון להוביל את מדינת ישראל. גדי הוכיח שיש לו יכולת לקבל החלטות, ושאפשר לסמוך עליו לנווט את המדינה בצמתי ההכרעה. הוא בעיניי מי שיכול לחבר קהלים שונים מכל חלקי החברה הישראלית ולהוות בית ציוני ערכי עבורם".

איזנקוט: "מנהיגות של תוצאות ולא של סיסמאות"

יו"ר המפלגה, גדי איזנקוט, בירך על המהלך: "יורם חברי מביא עימו יותר מ-35 שנה של ניסיון ביטחוני עשיר. הוא קול מקצועי, ממלכתי וערכי שמייצג את סוג המנהיגות אותו 'ישר!' מציעה לעם ישראל. מנהיגות של אחריות ויושרה; של תוצאות, ולא של סיסמאות".





לדברי איזנקוט, "נחזיר את ישראל למסלול ישר וערכי, עם עוצמה ביטחונית ומנהיגות מאחדת ומעוררת תקווה, שתחבר את עם ישראל".

כהן מצטרף לשורת דמויות שכבר חברו לרשימת "ישר!", בהן שותפיו לשעבר לממשלה של איזנקוט - השר לשעבר מתן כהנא והשרה לשעבר אורית פרקש הכהן, לצד הכלכלן הבכיר שאול מרידור, מנכ"לית 'אחריי' לשעבר ענבר הרוש גיטי, והפעילה החברתית ענבר יחזקאלי.