מבית "האח הגדול" היישר למצעדים: הסינגל החדש של אור כהן

אחרי ההדחה המפתיעה מבית "האח הגדול", הפיינליסטית של "הכוכב הבא" חוזרת למגרש הביתי ומוכיחה שבאמת "מגיע לה" עם המנון עוצמתי על ערך עצמי

אור כהן אולי סיימה את דרכה בבית "האח הגדול", אבל עבורה זוהי רק יריית הפתיחה לפרק הבא בקריירה. בזמן שכיכבה על המסך כאחת הדיירות הבולטות והאותנטיות בעונה, הצוות הניהולי שלה כבר תכנן עבורה הפתעה מרגשת. כעת, ימים ספורים לאחר שיצאה מהבית וגילתה על התוכניות, היא משחררת את הסינגל החדש "מגיע לי".

השיר, אותו כתבה והלחינה יחד עם אלמוג קריאף ופן חזות (שאמון גם על ההפקה המוזיקלית), הוא המנון של כוח ונחישות. כהן, שפרצה לתודעה כשהגיעה למקום השני ב"הכוכב הבא" 2023, ממשיכה לבסס את מעמדה תחת ניהולו של רוברטו בן שושן כקול בוגר ובלתי מתפשר. בטקסט חשוף היא שרה: "איבדתי אותי איפה שמצאתי אלוהים... הרמתי לחיים להרס עצמי", ומציגה צד עמוק שמתכתב עם החוויה האישית שעברה.

אור כהן מסרה עם צאת השיר: "יש לי כל כך הרבה דברים להשלים ולהתעדכן, כמה שהתגעגעתי למשפחה, לבן הזוג, לחברים ואליכם הקהל שלי. אני כל כך מתרגשת לקחת חלק ביציאת הסינגל, כי באמת מגיע לי". השיר, שחלקכם אולי זוכרים את אור מזמזמת בין כותלי הבית, זמין כעת בכל הפלטפורמות.