סימן של תקווה: אלמנתו של ישי סלוטקי ז"ל התחתנה

בטקס רב רושם ומלא בדמעות של עצב ושמחה גם יחד, נישאה השבוע אביה סלוטקי למיכה גולדנברג. אביה היא אלמנתו של רס"ל (מיל') ישי סלוטקי ז"ל, שיצא יחד עם אחיו נעם בבוקר שמחת תורה כדי להגן על יישובי הדרום. השניים נלחמו בגבורה עילאית בקרב על עלומים, שם נפלו זה לצד זה.

סיפורם של האחים סלוטקי הפך לאחד מסמלי ההקרבה והאומץ של אותה שבת שחורה. כעת, מתוך החלל העמוק שהותיר האובדן, בחרה אביה להמשיך לצעוד קדימה. תחת החופה, אל מול בני משפחה וחברים, נחתמה ברית חדשה שמסמלת יותר מכל את ניצחון הרוח ואת היכולת לצמוח מתוך השברים. לפני החופה בחרה אביה לבקר בקבר של ישי ז"ל.

אביה סלוטקי צילום: חיים גולדברג פלאש 90

התמונות מהאירוע, בהן נראית אביה קורנת לצד מיכה, ריגשו רבים ברשתות החברתיות. זוהי תזכורת עוצמתית לכך שגם ברגעים הקשים ביותר, הבחירה בחיים וביצירת המשכיות היא התשובה המוחצת ביותר לשכול. מאחלים לזוג הטרי בניין עדי עד ושפע של רגעי אושר.