"הליכוד איבד את דרכו": רפי בן שטרית מסביר את המעבר לליברמן

ראש עיריית בית שאן לשעבר, רפי בן שטרית, ששכל את בנו אלרואי בקרב במוצב נחל עוז, מספר בראיון גלוי לב על האכזבה מהליכוד - "שמו את המלך לפני הממלכה"., ההחלטה להצטרף לישראל ביתנו, והמסקנות הקשות מוועדת החקירה האזרחית: "מדינת ישראל קרסה ב-7 באוקטובר"

רפי בן שטרית בראיון חשוף: "הפכתי להיות חייל של בני אלרואי במסע לתיקון החברה"

רפי בן שטרית בראיון לתכנית כיפות ברזל (אולפן סרוגים)

תקופה מטלטלת עוברת על רפי בן שטרית, מי שהיה דמות מפתח בליכוד וכיהן כראש עיריית בית שאן. לאחר ששכל את בנו, סמל אלרואי בן שטרית הי"ד, שנפל בקרב גבורה במוצב נחל עוז בבוקר השבעה באוקטובר, החליט בן שטרית לצאת למסע פוליטי חדש - הפעם בשורות מפלגת "ישראל ביתנו". בראיון לאתר סרוגים הוא מסביר מה הוביל אותו לשינוי הדרמטי ואיזו בשורה הוא מבקש להביא לפריפריה.

"הליכוד איבד את דרכו"

בן שטרית, שצמח בערוגות הליכוד, לא חוסך בביקורת על המפלגה שהייתה לו לבית. "הליכוד של היום זה לא הליכוד שאנחנו גדלנו עליו", הוא קובע בכאב. "הליכוד מזמן סטה מהדרך. הליכוד בעצם איבד את דרכו... המפלגה הימנית, הלאומית, הממלכתית, הליברלית שצמחנו עליה עם הערכים של ז'בוטינסקי... זה כבר לא שם. הליכוד היום שם את המלך לפני הממלכה".

לדבריו, קיים דיסוננס עמוק בין התמיכה של ערי הפריפריה בליכוד לבין התמורה שהן מקבלות בפועל: "בית שאן עיר עם אוריינטציה ימנית... ודווקא כשיש ציפייה ממשלה שהיא ממשלה לאומית, ממשלות של הליכוד, דווקא שם זה לא ממש עובד... אותה ממשלה שנבחרת לא שמה על בית שאן ולא נתנה עדיפות אמיתית, לא רק לבית שאן - לכל הפריפריה".

המורשת של אלרואי: "מסע לריפוי השבר"

ציר מרכזי בשינוי שעבר בן שטרית הוא נפילתו של בנו, אלרואי הי"ד. בתיאור מרגש הוא מספר על הבן שהיה "נפש של אומן עם אהבה לכל אדם". אלרואי וחבריו במוצב נחל עוז ניהלו קרב גבורה מול מאות מחבלי נוחבה.

"אנחנו לא סופרים כמה מחבלים הם הרגו. אנחנו סופרים כמה יהודים וישראלים הם הצילו", אומר בן שטרית. "ברגע שהוא נפל אני הפכתי להיות חייל שלו ושל חבריו במאבק, במסע לתיקון, מסע לריפוי, מסע לאיחוי החברה הישראלית".

עבורו, הכניסה לפוליטיקה הארצית היא המשך ישיר של צוואת בנו: "אני רואה בזה שליחות, שליחות ציונית מהמעלה הראשונה... ההחלטה לעלות לליגה הלאומית הייתה באמת בעקבות השבעה באוקטובר... לקחת את החזון הציוני ולשקם אותו מנקודת השפל שאליה הוא הגיע".

ועדת החקירה האזרחית: "מסקנות קשות מאוד"

כחלק מפעילותו הציבורית לאחר האסון, היה בן שטרית חבר בוועדת החקירה האזרחית, שפרסמה דוח נוקב על מחדלי ה-7 באוקטובר. "חקרנו 170 עדים ועדויות... המסקנות הן מסקנות מאוד מאוד קשות. מדינת ישראל קרסה, כשלה ב-7 באוקטובר".

הוא מבקר בחריפות את הימנעות הממשלה מהקמת ועדת חקירה ממלכתית: "הממשלה לא מעוניינת לקחת אחריות. הממשלה בורחת מהאחריות... כל מטרתה למלט את הדרג המדיני מאחריותו לשבעה באוקטובר... הדרג המדיני חייב להיחקר. כולם צריכים להיחקר - דרג מדיני, צבאי, ביטחוני, אסטרטגי".

בן שטרית הודף את הטענות נגד מערכת המשפט כתירוץ לעיכוב הוועדה: "המשבר או חוסר האמון בין הדרג המדיני למערכת המשפט הוא מזויף, הוא חלק מהנדסת תודעה... ועדת חקירה ממלכתית היא הדרך היחידה והאמיתית לחקור לעומק מה קרה לנו".

ישראל ביתנו מייצגת את הערכים של ז'בוטינסקי

הבחירה ב"ישראל ביתנו" וביו"ר אביגדור ליברמן נובעת, לדבריו, מהצורך בימין ליברלי וממלכתי. "אני רואה בישראל ביתנו את המפלגה הימנית הלאומית הליברלית היחידה היום במפה הפוליטית", הוא מסביר.

"ישראל ביתנו עשויה להיות בעצם הליכוד החדש של הפסיפס הישראלי... אני תומך בריבונות יהודית בכל חלקי ארצנו, בחיזוק ההתיישבות, בימין כלכלי ובתפיסת ביטחון חזקה - קיר הברזל של ז'בוטינסקי".

הוא מזכיר כי ליברמן היה הראשון להתריע מפני החמאס כבר ב-2017: "הוא תיאר במדויק מה עלול להתרחש אם לא נטפל בחמאס... וזה בדיוק מה שקרה".

נתניהו? צריך לפנות את הכיסא; ליברמן: ראש הממשלה הבא

בסיום הראיון, ענה בן שטרית על שאלות אסוציאציה קצרות:

בנימין נתניהו : "סיים את דרכו הפוליטית והאישית, צריך לפנות את דרכו ולשחרר את עם ישראל מאחיזתו".

"סיים את דרכו הפוליטית והאישית, צריך לפנות את דרכו ולשחרר את עם ישראל מאחיזתו". אביגדור ליברמן : "ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל".

"ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל". השבעה באוקטובר : "יום נורא של כאב גדול, אישי ולאומי, אבל אפשר רק ללמוד ולצמוח מזה".

"יום נורא של כאב גדול, אישי ולאומי, אבל אפשר רק ללמוד ולצמוח מזה". ריבונות : "בכל שטחי ארצנו. ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל".

"בכל שטחי ארצנו. ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל". עם ישראל: "עם ישראל חי... נמשיך להגשים את הייעוד שלנו בעולם ולהיות ממלכת כהנים וגוי קדוש".





בן שטרית מסכם את תחושותיו בתקווה לעתיד: "יצאנו למסע חדש ויש תקווה גדולה שהולך להיות פה יותר טוב".