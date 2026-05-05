כאוס: המשטרה חסמה אוטובוסים למירון, החוגגים חסמו את הכבישים

מאות בני אדם שעשו את דרכם להר מירון בניגוד להנחיות פיקוד העורף נעצרו בדרך על ידי המשטרה. בתגובה, ירדו הנוסעים מהאוטובוסים וחסמו את צומת מגידו ואת כביש החוף באזור זכרון יעקב. המשטרה: "השהייה בהר מהווה סכנה לציבור

עימותים וחסימות כבישים של אזרחים בדרך להר מירון. המשטרה עדכנה בצהריים (שלישי) כי בעקבות אינדיקציות מודיעיניות, נעצרו מספר אוטובוסים ובהם מאות נוסעים שעשו את דרכם למתחם הקבר בניגוד להנחיות הבטיחות והביטחון. עם עצירת האוטובוסים על ידי הכוחות, בחרו הנוסעים לרדת מהם והחלו לחסום צירי תנועה מרכזיים.

בתחילה, נחסם צומת מגידו לכל הכיוונים, אולם לאחר פעילות מהירה ונחושה של השוטרים במקום, הצומת נפתח מחדש לתנועה. במקביל, נרשמה חסימה נוספת בכביש החוף, בירידה לכיוון זכרון יעקב. שוטרי מחוז צפון, אגף התנועה ולוחמי מג"ב פועלים גם שם על מנת לפתוח את הציר ולהכווין את משתמשי הדרך לדרכים חלופיות.





דוברות המשטרה

מאמץ מבצעי נרחב למניעת הסתננויות

במשטרה מדגישים כי גם בשעות אלו מרכזים מאות שוטרי משטרת ישראל, לוחמי מג"ב ושוטרי אגף התנועה מאמץ מבצעי נרחב לפינוי מאות אנשים שהצליחו להגיע לאזור הר מירון בניגוד להוראות. הכוחות פועלים באזור ההר ובצירים המובילים אליו כדי למנוע ניסיונות הסתננות למתחם, תוך חסימת הגעתם של מאות אוטובוסים ורכבים פרטיים נוספים.

מהמשטרה שבו וקראו לציבור להישמע להוראות: "נוכח המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף, שהייה באזור ההר ללא היתר מהווה סכנה לציבור. המאמץ המבצעי נועד בראש ובראשונה להגן על שלומם של האזרחים".