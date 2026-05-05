2 תינוקות אותרו מעורפלי הכרה בירושלים

2 תינוקות אותרו היום (שלישי) מעורפלי הכרה בירושלים. בעקבות כך הוזעקו למקום לוחמי אש מתחנת מרחב "האומה" שפועלים בזירה.
לאחר מכן, בכבאות והצלה עדכנו כי נשללה הימצאות של חומרים מסוכנים בדירה ברחוב כורש בירושלים.
לוחמי האש של תחנת "האומה" הוזעקו לרחוב כורש בירושלים בעקבות דיווח על שני תינוקות במצב של ערפול הכרה
