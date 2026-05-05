הכתבים הפוליטיים מזועזעים: "הודעה משפילה ומכוערת"

גנץ התייחס לפרישתו של איתן גינזבורג, ועורר סערה ברשת בעקבות הניסוח בו הוא השתמש: "הודעה משפילה ביותר"

יו"ר כחול לבן בני גנץ, הוציא היום (שלישי) הודעה תוקפנית בתגובה לעזיבתו הפתאומית של חבר הכנת איתן גינזבורג והכתבים הפוליטיים בהלם.

נזכיר כי בהודעה נכתב: יו"ר כחול לבן בני גנץ זימן הבוקר את ח"כ איתן גינזבורג נוכח מידע שהגיע אליו כי הוא מנהל מגעים עם מפלגות אחרות על רקע חשש לעתידו הפוליטי והכלכלי. גנץ הציב לגינזבורג אולטימטום עד השעה 12 להודיע לגבי עתידו הפוליטי.

עמית סגל התייחס לניסוח וכתב: "הודעה משפילה ביותר", יניר קוזין כתב: "הודעה מכוערת, על חילי טרופר לא יצאה הודעה כזו", דפנה ליאל הסביבה כי הפרישה של גינזבורג, הכואבת מכולם: "עם גינזבורג הפגיעה קשה במיוחד, היה מועסק במפלגה גם כשלא היה ח״כ וגנץ שמר על מקומו בקנאות".



