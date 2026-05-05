מחיר כבד: איראן איבדה את בת הברית האחרונה אחרי הירי למפרץ

לאחר שאיראן חידשה אמש את הירי אל עבר מדינות המפרץ, לראשונה מאז תחילת הפסקת האש, פקיסטן שעמדה לצד איראן וניהלה את המגעים עם ארה"ב יצאה בגינוי חריף למשטר

ממשלת פקיסטן פרסה גינוי חריף וחריג כנגד פעולות המשטר האיראני, לאחר השיגורים אמש מדרום איראן אל המפרציות. הפקיסטנים הודיעו בזעם כי הם 'דוחים בתוקף וסולדים מהמתקפות הלא מוצדקות על מדינות ריבוניות ותשתיות אזרחיות".

הפקיסטנים, שנתפסו עד כה כבעלי בריתם האחרונים האמיתיים של איראן בזירה המדינית, ואלה שפועלים לתאם את השיחות הדיפלומטיות בין המשטר וארה"ב, נראים כמי שמאבד סבלנות עם העקשנות האיראנית.

בהודעה חריפה שלא הזכירה את איראן בשמה, יצאה פקיסטן כנגד המהלך האיראני: "פקיסטן מגנה בתוקף את מתקפות הטילים וכלי הטיס ששוגרו אמש כנגד איחוד האמירויות, אנחנו מביעים סולידריות עם הוד מעלתו מוחמד בן זאיד"

"פקיסטן עומדת בתוקף כנגד מתקפות נפשעות על תשתיות אזרחיות, כמו שיגורי הטילים וכלי הטיס אמש, ואנחנו עומדים לצד האמירויות בזמן מאתגר זה, זה הכרחי שהפסקת האש תמומש ותכובד על ידי כל הצדדים".