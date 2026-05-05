אחרי פרישתו של חילי טרופר: מכה קשה נוספת לבני גנץ

אחרי פרישתו של חבר הכנסת חילי טרופר מהמחנה הממלכתי, חבר כנסת נוסף צפוי להודיע בקרוב על פרישה מהמפלגה

האם אנחנו בדרך לזעזוע נוסף בסיעת "המחנה הממלכתי"? חבר הכנסת איתן גינזבורג נפגש בשעה זו עם יו"ר המפלגה, בני גנץ. הפגישה הדרמטית מתקיימת על רקע דיווחים מהימים האחרונים לפיהם גינזבורג שוקל ברצינות את המשך דרכו במפלגה ובוחן פרישה אפשרית.

במקביל למתיחות מול גינזבורג, גנץ נדרש להתמודד עם פרישתו של אחד האנשים הקרובים אליו ביותר, חילי טרופר. הבוקר שלח גנץ מסר חד וברור לטרופר, וקרא לו לפרוש לא רק משורות המפלגה אלא גם מהכנסת עצמה, מתוך ציפייה שהמנדט יישאר בידי "המחנה הממלכתי".

לאן מועדות פניו של טרופר?

כזכור, טרופר הודיע שלשום על פרישתו מהמפלגה, מהלך שהצית גל של שמועות במערכת הפוליטית. בשלב זה לא ברור לאן פניו מועדות, אך ההערכות מדברות על שלוש אפשרויות מרכזיות: הצטרפות למפלגתו של גדי איזנקוט, חבירה לנפתלי בנט שבוחן קאמבק פוליטי, או הקמת מסגרת פוליטית חדשה ועצמאית.

במידה וגם פגישתו של גינזבורג עם גנץ תסתיים בפרישה, המפלגה עלולה למצוא את עצמה בעיצומו של תהליך התפרקות, כאשר דמויות מפתח מחפשות לעצמן בתים פוליטיים חדשים לקראת מערכת הבחירות.