ואטורי בהצעת חוק: להקל על הדחת חברי כנסת מכהנים

ח״כ ואטורי מקדם: הורדת הרוב הדרוש להדחת ח״כ ל-80 ח"כים. בהודעתו הוא טען כי מדובר ב"כלי אפקטיבי למצבים חריגים"

ח״כ ניסים ואטורי הניח על שולחן הכנסת הצעת חוק להורדת הרוב הדרוש להדחת ח״כ מ-90 ל- 80 חכי״ם. על פי ההצעה, במקום הדרישה לרוב של תשעים חברי כנסת, כפי שקובע החוק כיום , יידרש רוב של שמונים חברי כנסת בלבד.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי מטרת התיקון היא ״ליצור איזון נכון יותר בין הצורך לשמור על יציבות הכנסת לבין הצורך לאפשר התמודדות אפקטיבית עם מקרים חריגים המצדיקים הדחת חבר כנסת״.

ח״כ ואטורי מסר: ״המציאות הפוליטית מחייבת אותנו להחזיק בכלים אפקטיביים להתמודדות עם מצבים קיצוניים. הרוב הקיים כיום — 90 חברי כנסת — הוא גבוה מאוד ולעיתים בלתי ניתן להשגה, גם כאשר יש הצדקה ציבורית רחבה להדחה. ההצעה שומרת על רף גבוה ומשמעותי של 80 חברי כנסת, אך הופכת את הכלי הזה לבר-יישום בעת הצורך.”

עוד הוסיף ואטורי כי “הכנסת חייבת לדעת להגן על עצמה ועל אמון הציבור בה, תוך שמירה על כללי המשחק הדמוקרטיים. מדובר בתיקון מידתי, אחראי והכרחי״.