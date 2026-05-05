המשטרה צפויה לסרב לעליית יהודים להר הבית ביום ירושלים

המשטרה צפויה לסרב לבקשת 13 חברי כנסת ושלושה שרים לפתוח את הר הבית לעליית יהודים ביום ירושלים שחל ביום שישי הקרוב. בעוד גורם בכיר במחוז ירושלים הבהיר כי "אין דבר כזה יהודים בהר הבית ביום שישי", בסביבת השר בן גביר טוענים כי ההחלטה הסופית מצויה בידי רה"מ

משטרת ישראל צפויה לדחות את פנייתם של 13 חברי כנסת, ובהם שלושה שרים, שביקשו לפתוח את הר הבית לעליית יהודים בערב חמישי וביום שישי של יום ירושלים בשבוע הבא כך פרסם כתב ירושלים נועם נקש הבוקר (שלישי).



למרות הלחץ הפוליטי, הדרג המקצועי במשטרה מביע התנגדות נחרצת למהלך. גורם בכיר במחוז ירושלים הבהיר בשיחה עם גלי צה"ל את המדיניות המקומית ומסר כי: "אין דבר כזה יהודים בהר הבית ביום שישי".

בסביבת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיבו למתיחות וטענו כי המילה האחרונה בנושא אינה של המשטרה אלא של ראש הממשלה. לפי גורמים בסביבת השר: "ההחלטה היא בידיים של רה"מ ויש לפנות אליו בנושא". דברים אלו נאמרו על רקע הפנייה הרשמית של מספר חברי כנסת ושרים שהוגשה למשטרה, בעוד שנראה כי המשטרה היא זו שמסרבת לבקשה מלכתחילה משיקולי ביטחון וסטטוס קוו.

במנהלת הר הבית תקפו בחריפות את כוונת המשטרה למנוע את העלייה וקראו לראש הממשלה לפעול על פי תקדימים שקבע בעבר. מהמנהלת נמסר כי: "נתניהו והשר ארדן קבעו תקדים לפתיחת הר הבית במועד יהודי גם אם הוא חל בתאריך מוסלמי, עם פתיחת הר הבית בתשעה באב שחל בחג הקורבן כשינוי לסטטוס קוו דאז". במנהלת הדגישו כי לאור היסטוריית החלטות זו: "אנחנו מצפים שגם הפעם, הר הבית יפתח ביום ירושלים, בו אלפי יהודים מבקשים לעלות להר".