שרון שרעבי נשאל האם הוא יישב עם נתניהו; כך הוא השיב

שרון שרעבי, אחיו של אלי שרעבי שהודיע אמש על הצטרפותו לאביגדור ליברמן, נשאל האם הוא יישב עם נתניהו - כך הוא השיב

שרון שרעבי, אחיו של שורד השבי אלי שרעבי, שהודיע אמש (שני) על כניסתו לפוליטיקה והצטרפותו ל'ישראל ביתנו' של אביגדור ליברמן, נשאל היום (שלישי) בראיון בגלי צה"ל, האם מפלגתו תשב בקואליציה בראשות ראש הממשלה נתניהו.

כך הוא השיב: "אני חושב שאין מקום לחרמות בכלל במדינת ישראל, כשאמרתי שיח ציבורי מאחד התכוונתי לכך. אני לא חושב שצריך לסגור את הדלת, יש קווי יסוד ברורים לישראל ביתנו אני חושב שאפשר לחבר. יש מקום לפשרות".

נזכיר כי לפני מספר חודשים, נשאל ליברמן את אותה שאלה ברדיו 103fm ואמר: "אני חושב שהוא לא ראוי, הוא עשה את שלו. אחרי כל כך הרבה שנים הגיע הזמן שיפרוש בעצמו. מבחינתי הוא לא ראוי, חד וחלק לא. אני לא אשב עם בן אדם לא ראוי, והוא לא ראוי להיות ראש ממשלה. לא אשב איתו בשום נסיבות ובשום תנאי", הכריז.