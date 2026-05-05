מזל טוב: עיתונאי חדשות 12 התחתן

עיתונאי חדשות 12, החזאי מתן יעקב, נישא אמש (שני) לבת זוגו, עטרה מרציאנו בכיל 36. יעקב צעד אל החופה כשהוא מלווה בהוריו הנרגשים, לעיני בני משפחה וחברים קרובים שהגיעו לחגוג עם בני הזוג.

בני הזוג החליטו למסד את הקשר לאחר שנתיים וחצי של זוגיות. כזכור, השניים חשפו את אירוסיהם בינואר האחרון, אז שיתף יעקב ברשתות החברתיות את תחושותיו וכתב על מרציאנו כי היא "הסיפור הכי יפה" של חייו.

הקולגות הגיעו לפרגן

בין האורחים הרבים בלטו חבריו של יעקב מחברת החדשות, שדאגו לתעד את הרגעים המאושרים. כתב חברת החדשות, לירון זייד, העלה תיעוד מרגש של החתן פוסע לעבר בחירת ליבו וכתב: "אח שלנו מתחתן".

הפרגון הגיע גם מהמתחרים: חזאי ערוץ 13, טל שמאי, התייצב גם הוא לאירוע ובירך את הקולגה בסטורי שהעלה לאינסטגרם עם הכיתוב "מזל טוב אח".

מתן יעקב, המוכר לציבור הרחב מדיווחי התחזית על המסך, מתפרנס למחייתו לא רק מעולם התקשורת אלא גם מעיסוקו המקצועי כרופא שיניים