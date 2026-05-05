הפילה המבוגרת בעולם מתה בספארי ברמת גן

הספארי ברמת גן נפרד החודש בלב כבד מבהטי, הפילה האפריקנית האהובה שהייתה דמות אייקונית בגן החיות במשך עשרות שנים. בהטי נפרדה מהעולם בגיל 65, גיל יוצא דופן ההופך אותה לאחת הפילות האפריקניות המבוגרות ביותר שתועדו אי פעם בעולם. הגעתה לגיל המופלג נחשבת לתעודת כבוד למסירותם של צוות המטפלים והווטרינרים שליוו אותה לאורך השנים.

המנהיגה שהובילה את העדר

בהטי, ילידת 1961, תוארה על ידי מטפליה כפילה חכמה בעלת אישיות כובשת. היא אהבה מאוד להשתעשע עם צמיגים שניתנו לה כהעשרה סביבתית, אך מעבר למשחק, היא הייתה דמות משמעותית במבנה החברתי של הקבוצה. לאחר מותה של הפילה עטרי, שהנהיגה את העדר בעבר, נכנסה בהטי בטבעיות לתפקיד המנהיגה והובילה את הפילים באצילות וברגישות.

הספארי ברמת גן

במהלך חייה המליטה בהטי חמישה צאצאים, ביניהם יוסי – הפיל הראשון שנולד בישראל, המחזיק כיום בתואר הפיל הזכר המבוגר ביותר בגני החיות באירופה. שושלתה של בהטי מרשימה במיוחד וכוללת עד כה 52 צאצאים שתרמו רבות לגרעין הרבייה האירופאי.

טיפול מסור עד הרגע האחרון

לאורך השנים זכתה בהטי לטיפול מקצועי שזכה לשבחים ממומחים בינלאומיים. עם התקדמות גילה, הותאמו צרכיה למצבה: היא קיבלה תזונה מיוחדת שנגרסה עבורה, מצע רך לשמירה על רגליה ותוכנית אימונים יומיומית. בשל גילה המופלג, אף זכתה למחווה מרגשת מעיריית רמת גן שהעניקה לה תעודת "אזרחית ותיקה".

בתקופה האחרונה חלה הידרדרות במצבה הבריאותי, והיא סבלה משחיקה מלאה בסחוסים שהקשתה על הליכתה. מתוך מחויבות למנוע ממנה סבל ולשמור על כבודה, קיבל צוות הספארי את ההחלטה הקשה לבצע המתת חסד. בניתוח שלאחר המוות אושש החשד כי הסחוסים שלה היו שחוקים לחלוטין.